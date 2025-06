”Acolada” – concurs de matematică ajuns la majorat. Profesorul de matematică Vasile Solcanu (Bogdănești Suceava), la ”Pulsul Zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 09.06.2025.

Profesorul de matematică Vasile Solcanu, ”fiu al Bogdăneștiului Sucevei s-a reîntors, după terminarea Facultății de Matematică din Iași, în satul natal. Prin clasele lui au trecut foarte mulți copii din zonă, mulți dintre ei îmbrățișând cu drag matematica, unii devenind olimpici naționali. Mulți dintre aceștia sunt azi intelectuali de vază în România și în alte țări din lume. Concursul ”Acolada” s-a născut în anul 2006 din această dragoste a copiilor din zonă pentru matematică. A fost, probabil, prima olimpiadă a satelor din România. Principalul susținător al organizării și dezvoltării acestei manifestări a fost prietenul din studenție al profesorului Vasile Solcanu, profesorul Dan Popescu, actualmente directorul Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” din Suceava. ”Acolada” se află anul acesta la vârsta majoratului și probabil că și acest fapt a dus la apariția acestui volum, care conține problemele și premianții tuturor edițiilor. M-am aflat în două rânduri ca participant în Comitetul de Organizare și am remarcat entuziasmul tuturor celor implicați, elevi sau profesori, dar mai ales, surpriza cea mai mare și anume buna pregătire a copiilor din satele Moldovei. Cartea are patru părți, prima fiind o prezentare istorică. A doua parte conține problemele date în fiecare an, pentru clasele IV – VIII iar concursul demonstrează o adevărată înțelegere a rolului exercițiilor de matematică în dezvoltarea gândirii copiilor, acestea necesitând, nu numai cunoștințe matematice dar și o intuiție deosebită. Soluțiile complete ale problemelor sunt prezentate în partea a treia și remarc rigurozitatea deosebită în redactări. Ultima parte este dedicată prezentării premianților și veți vedea acolo nume care în prezent sunt profesori, medici, informaticieni de valoare. Concluzia: o carte cu probleme de matematică, pentru copiii iubitori de matematică, ce arată dragostea unor dascăli pentru promovarea inteligenței din mediul rural”.

Este un cuvânt inclus în prefața culegerii ”Acolada” destinată copiilor din clasele IV – VIII, din partea profesorului universitar doctor Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România și care reprezintă un preambul al popasului nostru pe care îl facem la Bogdănești Suceava, unde îl vom întâlni pe un distins, venerabil și respectat dascăl și creatorul concursului Interjudețean de Matematică intitulat ”Acolada” – profesorul de matematică Vasile Solcanu, pe care îl ascultați într-un interviu realizat și propus spre audiție de Mihai Florin Pohoață astăzi, luni, 9 iunie 2025, în intervalul orar 12:15 – 12:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: profesorul de matematică Vasile Solcanu, Bogdănești Suceava.