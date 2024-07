StareaEducației: (INTERVIU) Pasionați de matematică. Doi elevi ieșeni, Ilinca Radu și Tudor Chelaru, au obținut medalii de argint și aur la Balcaniada de profil din acest an și sunt deja admiși la liceu. “Lucrăm și 5-7 ore pe zi pentru a face performanță”

Elevii români strălucesc constant și obțin rezultate la vârf la concursurile internaționale de matematică. Au demonstrat-o cu prisosință și la Olimpiada Internațională de Matematică, organizată săptămâna trecută în Marea Britanie, dar și la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, de luna trecută, din Antalya, echipa României obținând rezultate excepționale.

Doi elevi ieșeni de clasa a VII-a s-au aflat pe podium la Olimpiada Balcanică. Este vorba despre Ilinca Radu de la Colegiul Național din Iași și Tudor Chelaru, de la Colegiul Național ”Emil Racoviță”.

Tudor a fost medaliat cu aur, iar Ilinca a obținut medalia de argint.

Alături de ei, alți patru elevi de la colegii din țară au fost medaliați cu argint. La importanta competiție au luat parte echipe formate din câte șase elevi din 22 de țări. Ilinca și Tudor au fost invitații colegei noastre, Andreea Daraban.

Andreea Daraban: Performanțele voastre reprezintă rezultatul pasiunii pentru matematică. Așa este Ilinca? De când ai descoperit că îți place matematica?

Ilinca Radu: Eu am descoperit că îmi place matematica în clasa pregătitoare sau mai degrabă în vara de după clasa pregătitoare, când am primit prima mea carte de matematică de la doamna mea învățătoare Doina Nechifor. Era o carte pentru clasa I și atunci am descoperit că îmi plăcea să mă confrunt cu provocările pe care mi le oferea matematica, îmi plăceau problemele și să găsesc soluții cât mai diverse la provocările ei.

Andreea Daraban: Și apoi au venit și premiile…

Ilinca Radu: Da. Primul meu concurs a fost în clasa a III-a când am participat la ”Florica T. Câmpan”, era un concurs pentru clasele primare, pentru clasa a III-a și a IV-a și am fost foarte mândră de mine după acel rezultat, ceea ce m-a motivat să continui, iar începând din clasa a V-a, m-am dus la Olimpiada de Matematică.

Andreea Daraban: Unde ai obținut premii foarte frumoase.

Ilinca Radu: În clasa a V-a am obținut premiul întâi, în clasa a VI-a am luat mențiune cu medalie de argint și în clasa a VII-a am obținut premiul al II-lea.

Andreea Daraban: Tudor, și palmaresul tău este unul bogat. De altfel, anul acesta ai obținut singura medalie de aur pentru România la Balcaniada pentru juniori. Matematica este o pasiune și pentru tine.

Tudor Chelaru: Evident, pentru mine matematica înseamnă creativitate și inovație și în același timp muncă, dar și o rutină zilnică, o pasiune.

Andreea Daraban: Ai spus că e o rutină zilnică. Lucrezi zilnic, cum se desfășoară programul tău?

Tudor Chelaru: Acum eu îmi ajustez programul în fiecare zi, în funcție de cât de multă motivație am să lucrez sau cât de inspirat mă simt în ziua aceea. Am zile în care lucrez două sau trei ore, zile în care lucrez cinci, șase sau chiar șapte ore. Totul depinde de mine.

Andreea Daraban: Bănuiesc că e mai intensă pregătirea în apropierea unor concursuri?

Tudor Chelaru: Nu chiar. Pentru mine, aș spune că e invers. Adică, desigur că mă pregătesc mult când vine concursul, dar chiar în zilele dinainte de concurs încerc să las matematica deoparte și să intru cu o minte proaspătă în concurs. De fiecare dată când intram în concurs știam că am făcut tot ce am putut. Am lucrat cât de mult s-a putut anul ăsta și n-aveam ce să fac mai mult.

Andreea Daraban: Spuneam că palmaresul tău este unul bogat, la fel ca al Ilincăi. Ce alte premii ai mai obținut în afară de această ultimă medalie de aur pe care ai luat-o la Balcaniadă?

Tudor Chelaru: În clasa a V-a, am participat și eu la Olimpia Națională de Matematică, unde am luat mențiune cu medalie de argint, în clasa a VI-a, la fel, am participat la Olimpiadă și am luat premiu al II-lea, cu medalie de aur și anul acesta am luat premiul I.

Andreea Daraban: Trebuie să menționăm faptul că profesorii voștri îndrumători sunt doamna Gabriela Zanoschi de la Colegiul Național din Iași, respectiv domnul Cătălin Budeanu de la Colegiul ”Emil Racoviță”. Bănuiesc că aveți o relație deosebită cu domnii profesori. E importantă această conexiune cu profesorul, așa este Ilinca?

Ilinca Radu: Da, este adevărat. Pe mine doamna profesor Zanoschi m-a susținut încă de la început să mă duc la concursuri și la olimpiadă și îi datorez în principal succesul meu, atât la olimpiadele naționale, cât și la Balcaniada de Matematică pentru juniori, pentru că m-a pregătit constant.

Andreea Daraban: Tudor, bănuiesc că și relația dintre tine și domnul profesor Budeanu este una specială.

Tudor Chelaru: Domnul Budeanu îmi este atât profesor cât și diriginte și da, simt cam o relație cu dumnealui foarte specială, pentru că, la fel, m-a îndrumat pe tot parcursul pregătirii mele și cu excepția pregătirii la matematică, acesta m-a ajutat și psihic să trec peste momentele mai dificile, m-a sunat după fiecare probă de baraj și după Balcaniadă și de fiecare dată mă calmam, mă motivam. Mereu, știa ce să spună să mă facă să mă simt mai bine.

Andreea Daraban: Cum s-a desfășurat proba la Balcaniada pentru juniori de anul acesta din Antalya? Probele, din câte știu, sunt comune pentru toate clasele.

Ilinca Radu: Probele s-au desfășurat pe parcursul a patru ore și au constat în patru probleme care făceau parte din cele patru domenii principale ale matematicii care apar la Balcaniada de juniori și anume algebră, geometrie, combinatorică și teoria numerelor. Ele au fost comune pentru toți participanții, chiar dacă vârsta acestora era diferită, singurul criteriu prin care nu puteau participa unii copii la acest concurs fiind cel al vârstei, pentru că participanții trebuie să aibă sub 15 ani și jumătate și a fost o singură zi de concurs.

Andreea Daraban: Pentru tine, Tudor, cum a fost această zi de concurs?

Tudor Chelaru: Pentru mine proba a fost plină de sentimente ciudate și încurcate pentru că primele trei probleme le-am rezolvat în prima oră și jumătate din cele patru ore și jumătate, iar la ultima problemă am stat trei ore și eram foarte încrezător și credeam că pot să o fac, după ce le-am terminat pe primele trei. Dar până la finalul concursului, cât m-am gândit și cât am stat pe ea n-am reușit să o rezolv, pentru că era într-adevăr extraordinar de grea și ca dovadă, foarte puțini copii au făcut rost de puncte la ea. Nu mai zic că un singur copil a luat nouă puncte, n-a fost nimeni care s-o fi făcut. Fiecare problemă se puncta de la zero până la 10. Toate problemele aveau o schemă de rezolvare. Puteai să faci alte rezolvări, daor că modul în care se dădeau punctele, toți membrii juriului, toți liderii decideau punctajul tău în funcție de ce ai scris. Ca să fii selectat la această competiție, în toate țările, dar mai ales în România, se pune preț pe rezultatele pe care le obții la barajele de selecție care se dau pentru alegerea echipei. Pentru că ar fi fost mult mai mulți copii care s-au calificat la aceste baraje, care au trecut prin probe, doar că numai șase puteau fi selectați.

Andreea Daraban: Cine au fost competitorii de temut în cadrul acestui concurs, în cadrul Balcaniadei?

Ilinca Radu: În principal, românii concurau cu bulgarii și turcii, pentru că aceștia sunt foarte buni. Și echipe precum Serbia este bună. De exemplu, Serbia a avut acel punctaj de 39, aproape de maximum, cu nouă puncte la ultima problemă, dar anul acesta Turcia a fost principalul competitor al României, pentru că era atât țara gazdă și oricum avea o echipă bună, iar anul acesta putea avea două echipe. Erau și țări invitate care erau de temut pentru români, doar că țările invitate nu fac parte din clasamentul oficial al statelor participante.

Andreea Daraban: Câte ore de studiu dedici acestei discipline? Spunea Tudor, că el uneori lucrează și șapte ore pe zi.

Ilinca Radu: Depinde foarte mult de zi. De exemplu, în vacanțe pot ajunge și la șase-șapte ore, cum a zis Tudor, dar în timpul școlii nu am la fel de mult timp. De aceea, în general, nu cred că lucrez într-o zi mai mult de trei ore în timpul săptămânii. Totuși, în weekend reușesc să ajung la mai mult.

Andreea Daraban: Când mai aveți timp și de alte activități? Mai faceți și altceva? Mi se pare că vă ocupă foarte mult timp matematica.

Ilinca Radu: Eu mai am și alte pasiuni, pentru că mie îmi place foarte mult informatica și chimia și m-am dus și la olimpiadele de informatică și chimie, la informatică încă din clasa a V-a, la chimie doar în clasa a VII-a. Îmi place să cânt la pian și să ascult muzică și să citesc. Sunt alte pasiuni de-ale mele care sunt importante pentru mine, pentru că le am de când eram mică și mă ajută să mă păstrez în formă și pentru competițiile de matematică, pentru că este foarte important să te relaxezi și să înțelegi că uneori există o limită.

Andreea Daraban: În ceea ce te privește pe tine Tudor, alte pasiuni, alte activități în afară de matematică?

Tudor Chelaru: Alte materii nu prea aș avea care să mă pasioneze la fel de mult sau foarte mult. Matematica e cam singura disciplină care chiar îmi place cu adevărat și pe care m-am axat. Am fost la Olimpiada de Fizică în clasa a VI-a dar era fix lângă cea de matematică, adică erau date foarte apropiate și m-am simțit foarte epuizat și n-a mai putut. Alte pasiuni ar fi jocul pe calculator, îmi place foarte mult tenisul, tenisul de masă și înotul. În rest, nu prea mai am timp de foarte multe, și cu școala, cu matematica, doar că trebuie să fac și sport, să mă relaxez, să am un trup sănătos ca și mintea să fie sănătoasă.

Andreea Daraban: Acum pentru ce vă pregătiți? Mai urmează și alte competiții? Ilinca știu că urmează să pleci în India.

Ilinca Radu: Da, școala noastră urmează să plece la o competiție în India cu o delegație de 16 elevi. Este un concurs atât individual cât și pe echipe. Se fac clasamente atât individuale, cu medalii date procentual, cât și pe echipe.

Andreea Daraban: Unde va avea loc această competiție mai exact?

Ilinca Radu: Competiția va avea loc într-un oraș numit Lucknow, la Lucknow City School, o școală foarte mare, cunoscută pentru acest lucru, a intrat în cartea recordurilor pentru cea mai mare școală din lume.

Andreea Daraban: Îți urez mult succes și în India și să fie așa cum îți dorești tu. Tudor tu mai participi anul acesta la vreun concurs sau deocamdată îți încarci bateriile?

Tudor Chelaru: Vara aceasta nu voi mai participa la niciun concurs pentru că toate concursurile importante au trecut și momentan mă pregătesc pentru clasa a VIII-a cât și pentru materia de juniori pe care am avut-o și anul acesta, dar trebuie s-o aprofundez mai bine, dar și să încep materia de seniori pentru Olimpiada Internațională de Matematică.

Andreea Daraban: Că tot ai vorbit de clasa a VIII-a, voi nu aveți emoții cu Evaluarea Națională pentru că deja sunteți admiși la liceu. Ilinca tu ești admisă pe baza…

Ilinca Radu: Pe baza premiului I din clasa a V-a, dar și pe baza medaliei de argint de la Balcaniada de Juniori.

Andreea Daraban: …iar tu Tudor, la fel.

Tudor Chelaru: Da. Premiul întâi din clasa a VII-a și medalia de aur.

Andreea Daraban: Felicitări încă o dată pentru rezultatele obținute și pentru faptul că deja sunteți admiși la liceu, dar ce veți dori să faceți în continuare? Bănuiesc că mate-info cam astea sunt opțiunile, nu?

Tudor Chelaru: Da, eu îmi propun să rămân la Colegiul Național Emil Racoviță.

Ilinca Radu: …și eu la Colegiul Național.

Andreea Daraban: După ce veți termina liceul, aveți un plan deja sau încă nu?

Tudor Chelaru: Eu nu mi-am pus problema, simt că mai este timp și nu are sens să mă stresez acum cu asta.

Andreea Daraban :Ilinca, tu te-ai gândit?

Ilinca Radu: Mie mi-ar plăcea să devin profesoară de matematică. pentru că e o pasiune pe care vreau să o transform în propria carieră. Îmi place foarte mult matematica și de aceea cred că este ceea ce m-ar face cea mai fericită, să fiu în continuu alături de ea, să lucrez constant și să învăț cât mai mult.

Varianta audio a interviului: