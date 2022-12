(AUDIO) Conf. univ. dr. Lorette Enache: Coregraful Angelin Preljocaj „este un inovator, (…) un “nebun frumos”.

Săptămâna viitoare, se va afla la Iași reprezentantul unei companii și al unei școli prestigioase de balet din Europa. Guillaume Siard este directorul școlii din cadrul Companiei Naționale de Artă Coregrafică „Ballet Preljocaj” din Franța. Prezența sa dă o importanță deosebită școlii de dans ieșene din cadrul Universității de Arte „George Enescu” și așează arta dansului, fie clasic, fie contemporan, pe locul pe care îl merită și la Iași.

Un interviu cu Lorette Enache, coregraf și cadru didactic la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași și la Universitatea Națională de Teatru și Film „I. L. Caragiale” din București.

Reporter: Un eveniment foarte important pentru dans se va desfășura la Iași, între 6 și 11 decembrie: directorul Școlii de Dans din cadrul Companiei Naționale de Artă Coregrafică Preljocaj din Franța, Guillaume Siard, va susține un Masterclass de tehnică “Preljocaj”. Proiectul este intitulat “Stil, Metodă, Compoziție Coregrafică – Angelin Preljocaj” – aparține Institutului de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași și este coordonat de conf. univ. dr. Lorette Enache. Școala Doctorală de Teatru din cadrul UNAGE participă, de asemenea, la organizarea evenimentului. Doamna Lorette Enache este invitată, astăzi, la Radio Iași. Vă rog să ne vorbiți despre Angelin Preljocaj, coregraf și dansator francez, cel care a înființat compania și cel care a dat numele acestei tehnici. Cum a revoluționat dansul?

Lorette Enache: Bună dimineața și îmi pare bine de invitație. Sunt bucuroasă și onorată să avem la Iași o personalitate de talia lui Guillaume Siard și, mai ales, în cadrul unei perioade de cercetare, unei perioade în care doctoranzi, actori, dansatori, coregrafi, balerini vor beneficia de împărtășirea acestei tehnici „Preljocaj”. Despre Preljocaj pot să spun că este unul dintre cei mai reprezentativi coregrafi francezi ai valului ’80-2000. El creează, nu numai în cadrul companiei sale în Provence care se numește „Ballet Preljocaj”, dar și în alte teatre de balet ale lumii și este unul dintre cei foarte puțini coregrafi care, în 1995, a primit premiul “Benois de la Danse”. Pe de altă parte, tehnica „Preljocaj” se bazează pe o bună structurare a materialului coregrafic preluat din baletul academic și creat în jurul corporalității dansului contemporan de astăzi.

Reporter: Asta voiam să vă întreb – dacă această tehnică se referă la baletul clasic, sau la dansul contemporan, sau este o combinație între cele două.

Lorette Enache: Da, clar este o combinație între cele două. El iubind dansul academic, dansul clasic și pe de altă parte, pe toată perioada creației sale de până acum, a introdus fragmente, idei, concepte preluate din dansul contemporan. Dacă stăm să ne uităm la plaja largă de titluri abordate de către Preljocaj în creațiile sale, vom observa că dansatorii lui respectă linia dansului clasic. Însă, prin inventivitatea lui, prin creația lui contemporană, introduce, nu de puține ori, elemente de dans contemporan, fie și de street dance, fie și de acrobație, de teatralitate, elemente valoroase de teatralitate în contextul spectacolelor cu titluri universale, „Romeo și Julieta”, spre exemplu, sau „Deșteptarea primăverii”, sau „Fresca”, care are la bază un basm japonez. Ne-am bucurat acum câțiva ani în cadrul Festivalului Național de Teatru desfășurat la București, de două creații de-ale lui Preljocaj, el însuși fiind prezent împreună cu compania sa și au performat două spectacole cu titlurile „Fresca” și „Romeo și Julieta”. Este unul dintre coregrafii prolifici ai momentului. În 2022, deci în acest an, a montat un spectacol care se numește „Mythologies”. În 2020, a remontat „Lacul lebedelor” din 2001 și tot preia de la formula de bază, montează „Deșteptarea primăverii” în diferitele teatre de balet din lume. Cum vă spuneam, are un spectacol fulminant, “Noces”, unul dintre primele lui spectacole, prin ’86-87. A fost un spectacol în care combină dansul cu cadrul de film și colaborează foarte bine cu camera de filmat, pentru că acolo este un montaj filmic extraordinar.

Reporter: Masterclass-ul se adresează doar profesioniștilor, dar vor participa și actori.

Lorette Enache: Prin această cooptare în acest proiect al Școlii Doctorale de Teatru, am gândit ca în jurul acestui proiect să existe o fuziune și o vedere cât mai largă a ceea ce propune Preljocaj, prin ceea ce ne destăinuie Guillaume Siard.

Reporter: Asta înseamnă că această tehnică este accesibilă și pentru actori, cel puțin până la un anumit nivel.

Lorette Enache: Da, da, este este permisivă și este abordabilă și pentru actori.

Reprter: Școala de Coregrafie de la Iași este o școală foarte bună. Am mai vorbit despre asta, despre producțiile studenților, masteranzilor, doctoranzilor. Venirea domnului Guillaume Siard este și un rezultat al acestui lucru, dar cred că reprezintă și o deschidere a Școlii de Coregrafie de la Iași.

Lorette Enache: Sunt în măsură să vorbesc doar despre ceea ce se întâmplă la Universitate. Da, este deschiderea a ceea ce se numește balet modern, a ceea ce se numește dans modern, viziune contemporană a titlurilor clasice. Preljocaj asta cercetează, asta face. Încearcă pe toate canalele posibile, începând de la școala personală de balet “Prejocaj”, până la companie și până la montările multiple pe care le are în teatrele de balet din lume, să dezvolte și să deschidă ușa tendințelor actuale care sunt în balet și în dans. De aceea și introduce și creează acest melanj și simbioză foarte interesantă a acestor linii directoare, din corporalitate, din strategia coregrafică pe care fiecare dintre noi, ca și coregrafi, o avem. Ceea ce face Preljocaj este recunoscut în toată lumea, este modul în care reușește să aducă la același numitor comun în fața publicului, prin titlurile de anvergură pe care le propune, reușește să aducă o simbioză și un melanj cât se poate de fascinant a ceea ce înseamnă muzică contemporană în combinație cu muzica romantică sau muzica clasică. Propunerile din interiorul titlurilor clasice, cum este „Romeo și Julieta” – el intervine și la nivel de muzică, și la nivel de manieră coregrafică și în contextul scenografic. El este un inovator. Îl putem numi un inovator, cu ghilimelele de rigoare, “nebun frumos”. El caută mereu, el vine mereu cu câte o noutate în fața publicului. Acel spectacol, „Fresca” pe care l-a montat cu Baletul Preljocaj este de o acuratețe și de o aparentă simplitate și igienă scenică extraordinară. Elementul care se numește acum video-proiecție este folosit atât cât este nevoie și unde este nevoie. Lumina este fascinantă în spectacolele sale. Nu o să observăm baie de lumină în spectacolele lui decât foarte rar. Exact ca și Bob Wilson, și el folosește lumina ca și partener în cadrul scenic.

Reporter: Nu ne rămâne decât să sperăm că, cine știe, într-o zi, și la Iași o să putem vedea unul dintre spectacolele sale. O să mai spun în finalul discuției că prima întâlnire va avea loc marți la Institutul Cultural Francez din Iași, unde se va desfășura o proiecție de filme demonstrative aduse de domnul Guillaume Siard, iar atelierele ținute de acesta se vor desfășura la Casa Muzeelor din Iași.

(Radio Iași)