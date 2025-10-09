Restricțiile bugetare afectează activitatea instituțiilor muzeale din Iași. Trei muzee vor putea fi vizitate doar cu programare – INTERVIU cu Managerul Complexului Muzeal Național Moldova, Andrei Apreotesei

Trei muzee din Iași vor putea fi vizitate doar cu programare, din cauza restricțiilor bugetare. În schimb, Palatul Culturii își prelungește programul pentru a primi vizitatori zilnic și a susține salariile angajaților.

Publicat de isoreanu, 9 octombrie 2025, 20:37

Complexul Muzeal Național „Moldova” a anunțat, astăzi, modificarea programului de vizitare. Muzeele din Palatul Culturii vor fi deschise publicului de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00. În schimb, alte unități din structura Complexului – Muzeul Unirii, Muzeul „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul „Poni-Cernătescu” – vor putea fi vizitate doar pe bază de programare, făcută cu cel puțin 48 de ore înainte.

Managerul instituției, Andrei Apreotesei, a explicat, pentru Radio Iași, că măsura a fost necesară din motive financiare și din cauza scăderii numărului de vizitatori în ultimele luni. Andrei Apreotesei a precizat că, în prezent, instituția nu dispune de fonduri suficiente pentru plata salariilor celor aproximativ 160 de angajați și se caută soluții pentru achitarea acestora din venituri proprii.

Un interviu de Ioana Soreanu:

Ioana Soreanu: Am văzut postarea dumneavoastră de astăzi, pe Facebook, a Palatului Culturii a Complexului Muzeal Național Moldova, în care anunțați extinderea programului de vizitare, ceea ce este un lucru foarte bun. Dar aș vrea să vă întreb ce anume se întâmplă cu muzeele care fac parte din structura Complexului Muzeal Național Moldova, respectiv, Muzeul Unirii, Muzeul „Mihail Cogălnicianu” și Muzeul „Poni Cernătescu”. Am văzut că ele vor putea fi vizitate doar cu programare, făcută cu 48 de ore înainte. În afara acestor programări, muzeele acestea vor fi închise?

Andrei Apreotesei: Nu vor fi. Ele vor fi deschise la cerere. Este o practică des întâlnită și în România, dar mai ales în străinătate, ca muzeele, care sunt valoroase, așa cum este și cazul acestor trei muzee, dar care, dintr-un motiv sau altul, beneficiază, în anumite perioade ale anului, de un public redus, să fie deschise doar la cerere. Astfel încât să putem maximiza cât mai mult, în primul rând, resursa umană, și să o îndreptăm către Palatul Culturii, care rămâne, în continuare, o locomotivă din punct de vedere al veniturilor proprii. Astfel încât oricine își va dori să viziteze aceste muzee, fie de acasă, din străinătate sau din țară, o va putea face cu rezervarea prealabilă — doar să ne trimită un mail, un SMS sau un simplu telefon, orice variantă dorește — și atunci va beneficia de absolut toate condițiile. În schimb, fiindcă au fost zile și chiar săptămâni fără vizitatori sau cu vizitatori foarte puțini, am hotărât ca, dat fiind și contextul economic prin care trecem, să facem acest lucru, pe o perioadă scurtă, desigur, să vedem cum merge, și dacă merge, și dacă e o soluție bună.

Ioana Soreanu: Asta înseamnă că eventualii turiști, care trec pe lângă aceste muzee, mai ales în această perioadă, când Iașul are foarte mulți vizitatori, pentru că sunt serbările orașului, nu vor putea, pur și simplu, să intre în aceste muzee, dacă nu au programare.

Andrei Apreotesei: Exact.

Ioana Soreanu: Și cu personalul acestor muzee ce se întâmplă?

Andrei Apreotesei: El va fi direcționat către Palatul Culturii, astfel încât să putem, începând cu data de marți, 14 octombrie, ca ziua de marți, care, prin tradiție, era una dintre cele două zile în care muzeele erau închise, ziua de marți să devină zi obișnuită de vizitare a Palatului Culturii. Așadar, programul nostru, acum, s-a mărit la Palatul Culturii, de marți până duminică, de la 9:00 la 17:00.

Ioana Soreanu: Ați spus că este vorba despre o perioadă scurtă de timp.

Andrei Apreotesei: Eu așa mi-aș dori tare mult, fiindcă, din punctul meu de vedere, ar fi ideal să putem menține, în continuare, aceste muzee deschise oricând și la orice oră. Și sperăm ca, din condițiile vitrige economice care sunt acum, să reușească să se îndrepte, astfel încât să nu fim nevoiți nici să închidem unitățile, nici să trimitem oamenii în concediu fără plată, nici să-i dăm afară, ferească Dumnezeu, că nu cred că ar trebui să ajungem acolo.

Ioana Soreanu: Vor fi trimiși salariați în concedii fără plată?

Andrei Apreotesei: Dacă vor fi trimiși în concedii fără plată, atunci va pleca și directorul cu ei. A fost una dintre discuțiile pe care le-am avut ieri cu domnul ministru. I-am comunicat acest lucru: că nicăieri, la nicio instituție la care eu am fost, până acum, director, nu am încurajat și nici nu încurajez trimiterea oamenilor acasă în concediu fără plată. De altfel, nici domnul ministru nu a sugerat acest lucru și nici nu a dat vreo directivă în acest sens sau în această idee.

Ioana Soreanu: Ați început prin a spune că aceste trei muzee nu aveau un număr foarte mare de vizitatori. Pe de altă parte, ați spus că sperați ca ele să fie deschise din nou. Aveți un plan pentru a le face mai atractive, în această perioadă scurtă de timp?

Andrei Apreotesei: În această perioadă scurtă de timp, ne concentrăm, în primul și în primul rând, ca să facem atractivă venirea oamenilor la Palat și la muzee, e adevărat, dar mai ales să găsim resursele necesare să le asigurăm oamenilor, angajaților noștri, celor aproape 160 de angajați, salariile înainte de sărbători. Astfel încât eu sunt deschis la absolut orice propunere și sugestie din partea colegilor noștri. Chiar ieri sau alaltăieri venise șefa Muzeului de Artă să-mi spună că vor fi două expoziții la Muzeul Unirii, astfel încât vom menține deschisă partea de jos a Muzeului Unirii, și doar cu un singur om, nu cu trei sau patru, cât sunt acum, pe perioada acestor expoziții. Dacă vin cu propuneri de proiecte care, în această perioadă, nu presupun cheltuieli financiare, cu mare drag le îmbrățișez.

Ioana Soreanu: Sunt bani pentru salariile angajaților până la sfârșitul anului? Andrei Apreotesei: În momentul în care discutăm acum, nu.

Ioana Soreanu: Până când ajung banii pentru salariații?

Andrei Apreotesei: Păi, nu avem nici pentru luna ce urmează acuși, în octombrie, nu avem încă. Dacă, din venitul propriu, reușim să acoperim, cei de la Financiar-Contabilitate îmi spun că vom reuși, dacă avem o săptămână sau un weekend bun, vom reuși să strângem bani, astfel încât să avem din venitul propriu. Trebuie să știți că Palatul Culturii, pentru prima dată în istorie, este, iată, la a treia lună de când plătește salariile din venitul propriu.

Ioana Soreanu: Credeți că veți reuși și în continuare? Dacă nu aveți acești bani, cum veți asigura salariile?

Andrei Apreotesei: Eu cred că vom reuși și, în același timp, cred că, între timp, dacă nu la acest val de salarii din octombrie, cu siguranță până la finalul lunii octombrie, început de noiembrie, vom reuși, împreună cu Ministerul Culturii și Ministerul Dezvoltării, să asigurăm toate lucrurile astea.

Ioana Soreanu: Este posibil să întârzie aceste salarii, nu?

Andrei Apreotesei: Nu, nu. Eu zic că pe data de 15, toți angajații Complexului Național Muzeal Moldova vor primi salarii așa cum este normal și feresc.