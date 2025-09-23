Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Suceava: Bărbat de 35 de ani decedat în urma unui accident rutier la Ostra

Suceava: Bărbat de 35 de ani decedat în urma unui accident rutier la Ostra

Suceava: Bărbat de 35 de ani decedat în urma unui accident rutier la Ostra

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 07:39

Un accident rutier soldat cu moartea unei persoane s-a produs, în noaptea de luni spre marţi, pe raza localităţii Ostra, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Potrivit oficialilor ISU, un autoturism, în care se aflau două persoane şi care se deplasa spre Tărnicioara, a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

Una dintre victime, un bărbat de 35 de ani, a rămas încarcerată, iar în ciuda eforturilor cadrelor medicale nu a putut fi salvată.

‘În urma evenimentului rutier, a rezultat o victimă încarcerată, în stare de inconştienţă. La faţa locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Victima încarcerată a fost extrasă şi predată echipajelor medicale şi paramedicale, care au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, victima, un bărbat de 35 de ani, a fost declarată decedată’, au precizat reprezentanţii ISU Suceava. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Bacău: Accident rutier cu trei victime la Cleja.  DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri
Regional luni, 22 septembrie 2025, 17:21

Bacău: Accident rutier cu trei victime la Cleja.  DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri

Un accident rutier soldat cu trei victime, din care două au rămas încarcerate, s-a produs, luni după-amiază, în localitatea Cleja, a informat...

Bacău: Accident rutier cu trei victime la Cleja.  DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri
Vaslui: Cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ‘Acta Moldaviae Meridionalis’ (26 – 27 septembrie)
Regional luni, 22 septembrie 2025, 17:15

Vaslui: Cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ‘Acta Moldaviae Meridionalis’ (26 – 27 septembrie)

Muzeul Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ Vaslui organizează, în perioada 26 – 27 septembrie, cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de...

Vaslui: Cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ‘Acta Moldaviae Meridionalis’ (26 – 27 septembrie)
(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași
Regional luni, 22 septembrie 2025, 16:28

(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași

La Spitalul ”C.I. Parhon” din Iași, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost realizate patru transplanturi renale. Persoanele care au...

(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași
(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova
Regional luni, 22 septembrie 2025, 12:50

(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova

În această dimineață, pompierii și polițiștii au fost anunțați de un  pescar că în apele râului Moldova se află o persoană decedată....

(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova
Regional luni, 22 septembrie 2025, 12:32

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar...

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită
Regional luni, 22 septembrie 2025, 11:57

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic. Rectorul instituției,...

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic
Regional luni, 22 septembrie 2025, 10:40

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut

Autorităţile au emis, weekend-ul trecut, patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, a declarat, luni, pentru AGERPRES,...

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut
Regional luni, 22 septembrie 2025, 09:43

Cinema Ateneu reia proiectul dedicat artelor: Aici, Filmul de Artă

Miercurea e artă, la Cinema Ateneu – continuă proiectul Aici, Filmul de Artă După succesul inițiativei Aici, Documentarul de Artă, Cinema...

Cinema Ateneu reia proiectul dedicat artelor: Aici, Filmul de Artă