Suceava: Bărbat de 35 de ani decedat în urma unui accident rutier la Ostra

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 07:39

Un accident rutier soldat cu moartea unei persoane s-a produs, în noaptea de luni spre marţi, pe raza localităţii Ostra, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Potrivit oficialilor ISU, un autoturism, în care se aflau două persoane şi care se deplasa spre Tărnicioara, a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

Una dintre victime, un bărbat de 35 de ani, a rămas încarcerată, iar în ciuda eforturilor cadrelor medicale nu a putut fi salvată.

‘În urma evenimentului rutier, a rezultat o victimă încarcerată, în stare de inconştienţă. La faţa locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Victima încarcerată a fost extrasă şi predată echipajelor medicale şi paramedicale, care au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, victima, un bărbat de 35 de ani, a fost declarată decedată’, au precizat reprezentanţii ISU Suceava. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro