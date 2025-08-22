Primarii din județul Vaslui revoltați de decizia care blochează contractele din PNRR ce nu au fost încă implementate

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 11:44

Primarii din județul Vaslui sunt revoltați după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat ordonanța de urgență prin care blochează contractele din PNRR care nu au fost încă implementate.

Zeci de proiecte locale riscă să fie abandonate, iar edilii acuză Executivul că ignoră nevoile comunităților în favoarea altor priorități bugetare.

Decizia guvernului presupune suspendarea temporară a contractării de noi proiecte, denunțarea celor pentru care nu au început procedurile de achiziție și condiționarea investițiilor de stadiul fizic al lucrărilor.

Astfel, contractele aflate sub stadiul de 30% vor putea continua doar prin hotărâre guvernamentală, iar cele mai avansate vor fi duse la capăt doar dacă pot fi finalizate până în august 2026.

Primarul comunei Fălciu, Neculai Moraru, președintele Asociației Comunelor din România – filiala Vaslui, îi acuză pe cei din Guvern de lipsă de dialog.

Neculai Moraru: Am propus altceva. Domnule, luați proiect cu proiect, haideți să ne întâlnim pe județe cu un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, cu un  reprezentant al Ministerulul Fondurilor Europene. Hai să le discutăm pe fiecare. Domnule, nu ai făcut nimic timp de patru ani de zile sau de doi ani, de trei ani, când ai depus dumneata studiul de fezabilitate, n-am ce să fac. Am cheltuit o groază de bani, s-a ajuns la 10-20% și acum le stopăm,  cum e posibil?

Conducerea Asociației Comunelor din România a solicitat ca autoritățile locale să aibă dreptul de a finaliza lucrările din bugetele locale, chiar dacă termenul de execuție depășește august 2026.

Guvernul nu a acceptat însă propunerea, iar situația tensionată ar putea degenera în proteste la nivel național. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO gov.ro)

