O mamă din Iași cere ajutor pentru fiul său diagnosticat cu cancer

Publicat de Lucian Bălănuţă, 9 octombrie 2025, 12:25

O tânără mamă din Iași, Lavinia Cîlța, se confruntă cu o situație critică după ce fiul ei, Alexie, în vârstă de doi ani, a fost diagnosticat cu neuroblastom în stadiul IV, cu metastaze osoase. Diagnosticul a venit în urma unui control de rutină, în urma unei răceli, și a fost o lovitură neașteptată pentru familie.

Lavinia este mamă singură după ce soțul său a murit într-un accident rutier acum doi ani, lăsând-o să crească doi copii – Ștefania și Alexie. De atunci, ea a încercat să facă față atât rolului de mamă, cât și celui de tată, asigurând sprijin emoțional și stabilitate pentru cei doi copii.

Tratamentul necesar pentru Alexie nu poate fi realizat în România, singura șansă fiind o clinică din Italia, unde medicii oferă șanse semnificative de supraviețuire. Costurile asociate – analize, tratamente, transport și cazare – sunt însă extrem de ridicate, iar Lavinia nu le poate acoperi singură.

Mama face apel la solidaritatea publicului și cere sprijin financiar pentru a putea începe tratamentul cât mai curând posibil.

Cei care doresc să sprijine familia pot face donații în conturile deschise pe numele Cîlța Lavinia:

  • Lei: RO31BTRLRONCRT0343366101

  • Euro: RO78BTRLEURCRT0343366101

  • Revolut: @lcilta

Familia speră ca prin ajutorul comunității Alexie să poată beneficia de tratamentul de care are nevoie și să aibă șansa la o viață normală.

