(FOTO) Neamţ: Trei copii şi patru adulţi aflaţi într-o căruţă, răniţi după ce un autoturism a acroşat atelajul

Un accident care se putea finaliza tragic a fost înregistrat în localitatea Grumăzești după de autotrismul condus de un șofer aflat sub influiența băuturilor alcoolice a acroșat o căruță în care se aflau 10 persoane.

Azi noapte, în jurul orei 23:30, prin apel la 112, pompierii militari au fost solicitați să intervină în satul Topolița din comuna Grumăzești, la un accident rutier. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ – Substația Târgu-Neamț și IPJ.

Patru persoane, un adult și trei copii, care s-au aflat în atelajul hipo au necesitat îngrijiri medicale. Acestea au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și ulterior transportate la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier.

Șoferul a fugit de la locul accidentului

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din Dobreni, conducea un autoturism, din direcția Topolița spre Târgu-Neamț, ”la efectuarea manevrei de depășire, nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare față de un atelaj hipo, ce nu era semnalizat, ce se deplasa în aceeași direcție, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, conducătorul autoturismului ar fi părăsit locul accidentului, fără încuviințarea poliției. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a șapte persoane, conducătorul atelajului hipo, un bărbat în vârstă de 55 de ani și alți 6 pasageri, trei minori, cu vârste de 4 luni, respectiv 2 și 3 ani și 3 persoane majore, cu vârste de 22, 24 și 49 de ani, care au fost transportate la o unitate medicală”, susțin polițiști. Conducătorul atelajului hipo, a fost testat alcoolscopic rezultat fiind negativ. Polițiștii au identificat și depistat conducătorul autoturismului. Acesta a fost testat alcoolscopic rezultat indicând o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că acesta are dreptul de a conduce vehicule anulat. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autoturism sub influența alcoolului și fără permis de conducere, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

