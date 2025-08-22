Lucrările la Autostrada Moldova (A7), pe tronsonul Focşani – Bacău, avansează rapid

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 13:54 / actualizat: 22 august 2025, 15:02

Lucrările la Autostrada Moldovei (A7), pe tronsonul Focşani – Bacău, avansează rapid, anunţă şeful Compania Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Într-o postare pe o rețea socială el susține că stadiul fizic este de aproximativ 80% pe loturile Focşani–Domneşti Târg şi Domneşti Târg–Răcăciuni, iar pe segmentul Răcăciuni–Bacău lucrările sunt finalizate în proporţie de 60%, care va fi dat în circulație anul viitor.

După o vizită pe șantier, alături de premierul Ilie Bolojan și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a constatat că sunt șanse reale ca până la finalul anului să fie deschisă circulaţia până la Adjud, pe o porțiune de 50 de kilometri. Întregul tronson Focşani–Bacău, de 96 km, este construit de compania românească UMB, cu finanţare euroeană din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit CNAIR, în 2026 se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti până la Paşcani, pe o distanţă de aproximativ 390 de kilometri, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, Alin Șerbănescu:

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a mai lămurit și contextul financiar actual în urma incertitudinilor privind plata facturilor către UMB și a situației muncitorilor companiei de pe tronsonul A7 Focșani – Pașcani:

(Radio Iași/ FOTO CNAIR)