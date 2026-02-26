Investiţie majoră în educaţie la Piatra-Neamţ: 33,5 milioane de lei pentru modernizarea unei grădiniţe şi a unei şcoli, prin ADR Nord-Est

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 07:12

Grădiniţa ‘Spiru Haret’ şi Şcoala Gimnazială 2, ambele din Piatra-Neamţ, vor fi modernizate în cadrul unor proiecte în valoare totală de 33,5 de milioane de lei, finanţate prin Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, a anunţat, miercuri, primarul Adrian Niţă.

Cele două unităţi vor intra într-un proces amplu de reabilitare termică şi de modernizare.

‘Grija pentru copii începe cu spaţiul în care cresc şi învaţă iar acesta trebuie să fie sigur. (…) În perioada următoare urmează paşii procedurali pentru organizarea licitaţiei şi desemnarea constructorului, astfel încât lucrările să înceapă cât mai curând. (…) Îmi doresc ca aceste lucrări să se desfăşoare într-un ritm susţinut şi fără întârzieri. Şi spun cu toată responsabilitatea: nu mai vreau şantiere care să dureze 2-3 ani şi care să afecteze activitatea educaţională’, a declarat primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă.

Construită în anul 1976, Grădiniţa ‘Spiru Haret’ beneficiază de un proiect în valoare de peste 9,5 milioane de lei.

Lucrările principale includ izolarea termică a întregii clădiri, înlocuirea tâmplăriei şi modernizarea sistemelor de încălzire. Vor fi instalate pompe de căldură aer-apă, sisteme de ventilare cu recuperare de căldură şi surse de energie regenerabilă, asigurând astfel un confort termic optim.

La Şcoala Gimnazială 2, proiectul are o valoare de peste 24 de milioane de lei.

Unitatea de învăţământ va trece printr-un proces complex de reabilitare, menit să reducă semnificativ consumul de energie şi să ofere condiţii moderne pentru elevi şi cadre didactice. Lucrările includ termoizolarea anvelopei clădirilor şi a tuturor elementelor opace şi vitrate şi instalarea unor sisteme performante de management energetic.

Similar cu proiectul de la grădiniţă, şcoala va beneficia de tehnologii de ultimă generaţie, respectiv pompe de căldură, sisteme de ventilaţie eficiente şi utilizarea resurselor regenerabile.

În ambele cazuri, durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

