Iași: Încep lucrările de modernizare la Terminalul T3 al aeroportului

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 07:07

Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa ordinară de miercuri, proiectul care prevede modernizarea Terminalului T3 al Aeroportului Internaţional Iaşi şi transformarea acestuia într-un terminal dedicat plecărilor non-Schengen.

Proiectul are o valoare de 59,3 milioane de lei cu TVA, iar finanţarea va fi asigurată integral din Fondul de Dezvoltare al regiei aeroportuare.

Investiţia va asigura fluxuri optimizate pentru pasageri, porţi automate de control, zone comerciale şi facilităţi pentru transportul public, contribuind la creşterea capacităţii operaţionale şi la îmbunătăţirea experienţei de călătorie. Durata estimată a proiectului este de 18 luni.

În aceeaşi şedinţă a Consiliului Judeţean, consilierii au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru construirea unui nou ambulatoriu în cadrul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sfânta Maria’ Iaşi. Investiţia, în valoare de peste 26,5 milioane de lei cu TVA, presupune realizarea unei clădiri cu parter şi etaj, în suprafaţă de aproximativ 1.500 de metri pătraţi, care va include 22 de cabinete medicale şi spaţii moderne pentru consultaţii şi investigaţii. Noul ambulatoriu va putea deservi anual peste 140.000 de pacienţi, dintre care aproape 6.000 pentru stomatologie. Construirea noului Ambulatoriu va fi realizată cu finanţare europeană, guvernamentală şi locală, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027.

De asemenea, plenul CJ Iaşi a aprobat şi înfiinţarea unei a două linii de gardă ATI la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ‘Cuza Vodă’ Iaşi. Măsura vine în sprijinul celei mai mari maternităţi din regiunea Moldovei, unde volumul ridicat de activitate impune suplimentarea resurselor pentru a asigura intervenţii rapide şi sigure pentru paciente. Anual, la Maternitatea Cuza Vodă, aproximativ 5.000 de paciente beneficiază de anestezie generală, rahianestezie şi anestezie epidurală, precum şi de tratamente sau monitorizare în ATI.

Consilierii judeţeni au aprobat şi modernizarea clădirii Teatrului pentru Copii şi Tineret ‘Luceafărul’ Iaşi, valoarea lucrărilor depăşind 121 de milioane de lei cu TVA. Lucrările, estimate să se desfăşoare pe o durată de 48 de luni, vor include reabilitarea energetică, modernizarea instalaţiilor, creşterea siguranţei la incendiu şi adaptarea spaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi, oferind condiţii moderne pentru desfăşurarea actului cultural.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost aprobată şi participarea judeţului Iaşi la proiectul transfrontalier ‘PreMED’, implementat prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în parteneriat cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi şi Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Prespitalicească. Proiectul, cu o valoare totală de peste 1,6 milioane de euro, presupune achiziţia de ambulanţe şi defibrilatoare, precum şi organizarea de sesiuni de instruire pentru personal medical, contribuind la îmbunătăţirea intervenţiilor de urgenţă şi la salvarea de vieţi.

‘Investim în spitale, în infrastructură aeroportuară, în cultură şi în servicii publice moderne. Ce îmi doresc este ca fiecare proiect adoptat în plen să însemne condiţii mai bune pentru pacienţi, pentru copii şi tineri, pentru pasageri şi pentru întreaga comunitate. Pentru că, dincolo de cât investim, ceea ce contează este ca ieşenii să simtă direct beneficiile. Continuăm să atragem fonduri europene şi să implementăm proiecte care aduc rezultate concrete pentru ieşeni’, a declarat la finalul şedinţei, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)