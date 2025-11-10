Ascultă Radio România Iași Live
Galaţi: Au fost încheiate lucrările de consolidare a sectorului periculos numit 'Râpa Morţii', de pe DJ 251G

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 14:59

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea, a anunţat finalizarea lucrărilor de consolidare a zonei cunoscute drept ‘Râpa Morţii’, situată pe drumul judeţean 251G, între localităţile Corni şi Vârlezi, un sector considerat periculos din cauza numeroaselor accidente produse de-a lungul timpului.

‘Am promis, am realizat! 6,5 milioane de lei pentru ca ‘Râpa Morţii’ dintre Corni şi Vârlezi (DJ 251G) să devină un drum sigur şi rezistent la viituri. Pe DJ 251G, între localităţile Corni şi Vârlezi, s-au finalizat lucrările de punere în siguranţă a zonei cunoscute de localnici drept ‘Râpa Morţii’ – un sector de drum periculos, unde, de-a lungul timpului, au avut loc numeroase accidente, unele soldate cu pierderi de vieţi omeneşti. În urma viiturilor din septembrie 2024, circulaţia pe acest tronson devenise aproape imposibilă. Astăzi, în urma unei investiţii a Consiliului Judeţean Galaţi, în valoare de 6,5 milioane de lei, întreaga zonă a fost refăcută şi consolidată’, a transmis Costel Fotea, luni, într-o declaraţie de presă.

Potrivit preşedintelui CJ Galaţi, albia torentului a fost regularizată şi betonată pe o lungime de peste 600 de metri, malurile au fost stabilizate şi taluzate, iar în prezent se lucrează şi la refacerea infrastructurii drumului pe o lungime de aproape un kilometru.

Au fost construite inclusiv trei podeţe de mari dimensiuni, pentru preluarea apelor pluviale şi o circulaţie rutieră sigură şi durabilă, a mai punctat Fotea. (Agerpres/ FOTO Facebook Costel Fotea)

