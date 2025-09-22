Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova

(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova

(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 12:50

În această dimineață, pompierii și polițiștii au fost anunțați de un  pescar că în apele râului Moldova se află o persoană decedată. La fața locului au ajuns pompierii de la Detașamentul Roman. Este vorba despre trupul unei femei de 72 de ani din Roman, care a fost dată dispărută de familie vineri, 19 septembrie.

La ora 09:03 prin apel la 112 a fost sesizat faptul că în râul Moldova se observă o persoană. Apelul a fost făcut de un bărbat aflat la pescuit pe malul râului Moldova, în comuna Horia. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ. Cu ajutorul bărcii, pompierii au extras din apă o femeie, ce nu prezenta semne vitale. Reprezentații IPJ vor stabili identitatea victimei și împrejurările producerii evenimentului”, a precizat Irina Popa, purtător de cuvânt I.S.U. Neamț.

La fața șocului au ajuns și polițiștii de de la Roman care ”au identificat persoana în cauză, o femeie în vârstă de 72 de ani, din municipiul Roman. Dispariția a fost anunțată pe data de 19 septembrie, iar pe 20 septembrie deja au fost identificate lucruri ale acesteia pe malul râului. De pe 20 au fost desfășurate activități de căutare cu ajutorul colegilor de la I.S.U. Neamț pe albia râului. În cauză se continua cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, a spus Ramona Ciofu, I.P.J. Neamț.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO ISU NT

Etichete:
Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită
Regional luni, 22 septembrie 2025, 12:32

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar...

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită
(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic
Regional luni, 22 septembrie 2025, 11:57

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic. Rectorul instituției,...

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic
Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut
Regional luni, 22 septembrie 2025, 10:40

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut

Autorităţile au emis, weekend-ul trecut, patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, a declarat, luni, pentru AGERPRES,...

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut
Cinema Ateneu reia proiectul dedicat artelor: Aici, Filmul de Artă
Regional luni, 22 septembrie 2025, 09:43

Cinema Ateneu reia proiectul dedicat artelor: Aici, Filmul de Artă

Miercurea e artă, la Cinema Ateneu – continuă proiectul Aici, Filmul de Artă După succesul inițiativei Aici, Documentarul de Artă, Cinema...

Cinema Ateneu reia proiectul dedicat artelor: Aici, Filmul de Artă
Regional luni, 22 septembrie 2025, 07:35

Primul festival dedicat literaturii Young Adult în Vaslui – FestivalYA 2025

Vaslui, Capitala Tineretului din România 2025, găzduiește FestivalYA Festivalul aduce în oraș evenimente tematice, dezbateri inovatoare și...

Primul festival dedicat literaturii Young Adult în Vaslui – FestivalYA 2025
Regional luni, 22 septembrie 2025, 06:19

Ediția ieșeană a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România 2025 s-a încheiat

Ediția ieșeană a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România 2025 s-a încheiat. Vizitatorii au avut parte de patru zile dedicate lecturii, cu mii...

Ediția ieșeană a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România 2025 s-a încheiat
Regional duminică, 21 septembrie 2025, 11:17

Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Iași

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași pulsează și astăzi cu energia pasionaților de lectură. Târgul de Carte Gaudeamus Radio...

Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Iași
Regional duminică, 21 septembrie 2025, 10:34

(AUDIO) Moaștele Sfântului Grigore Palama, aduse la Iași de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au anunțat că, în acest an, cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi aduse în...

(AUDIO) Moaștele Sfântului Grigore Palama, aduse la Iași de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva