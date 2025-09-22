(FOTO) Femeia din Roman, dată dispărută pe 19 septembrie, găsită decedată în râul Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 12:50

În această dimineață, pompierii și polițiștii au fost anunțați de un pescar că în apele râului Moldova se află o persoană decedată. La fața locului au ajuns pompierii de la Detașamentul Roman. Este vorba despre trupul unei femei de 72 de ani din Roman, care a fost dată dispărută de familie vineri, 19 septembrie.

”La ora 09:03 prin apel la 112 a fost sesizat faptul că în râul Moldova se observă o persoană. Apelul a fost făcut de un bărbat aflat la pescuit pe malul râului Moldova, în comuna Horia. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ. Cu ajutorul bărcii, pompierii au extras din apă o femeie, ce nu prezenta semne vitale. Reprezentații IPJ vor stabili identitatea victimei și împrejurările producerii evenimentului”, a precizat Irina Popa, purtător de cuvânt I.S.U. Neamț.

La fața șocului au ajuns și polițiștii de de la Roman care ”au identificat persoana în cauză, o femeie în vârstă de 72 de ani, din municipiul Roman. Dispariția a fost anunțată pe data de 19 septembrie, iar pe 20 septembrie deja au fost identificate lucruri ale acesteia pe malul râului. De pe 20 au fost desfășurate activități de căutare cu ajutorul colegilor de la I.S.U. Neamț pe albia râului. În cauză se continua cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, a spus Ramona Ciofu, I.P.J. Neamț.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO ISU NT