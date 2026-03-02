‘Eternul feminin’ – între emoţie şi umor, sâmbătă, 7 martie, la Biblioteca Judeţeană Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 11:54





Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani vă invită sâmbătă, 7 martie 2026, la evenimentul „Eternul feminin – portret umoristic”, o activitate dedicată zilei în care omagiem doamnele și domnișoarele din viața noastră.

Organizat de Clubul literar al umoriștilor botoșăneni „Ion Pribeagu”, evenimentul va avea loc în Sala de Lectură a instituției, începând cu ora 11:00.

Va fi un recital de poezie umoristică (și nu numai…), dedicat Zilei Internaționale a Femeii, un prilej de a celebra, prin vers, ironie fină și emoție sinceră, frumusețea, sensibilitatea și forța eternului feminin.

Activitatea este deschisă tuturor celor care vor să se bucure de literatură, să descopere creații pline de spirit și savoare și să petreacă timp de calitate într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Sunt așteptate doamnele și domnișoarele iubitoare de poezie, umor de calitate, dar și toți cei care doresc să aducă un omagiu, prin cultură, femeilor care ne inspiră zi de zi.

Vă așteptăm să celebrăm împreună, cu eleganță și bună dispoziție, această zi specială!