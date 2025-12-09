Ascultă Radio România Iași Live
Copiii cântă pentru copii – Concert caritabil la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 10:59


Ateneul Național din Iași alături de Episcopia Romano-Catolică de Iași, organizează miercuri, pe 17 decembrie 2025, ora 19:00, concertul coral caritabil „Glasuri pentru inimi – Colinde pentru Copii”, găzduit de Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași. Evenimentul își propune să aducă în preajma Crăciunului un dar aparte – un moment de comuniune în care copiii își oferă talentul și emoția altor copii aflați în nevoie, transformând colindul într-un gest de solidaritate.

Concertul va fi deschis de Corul de Copii al Municipiului Iași, condus de dirijorul Cosmin Morariu și acompaniat de pianistul Sebastian Ifrim, urmați de Corul MIROSTAR al parohiei „Soborul Sfinților Apostoli” din Miroslava, coordonat de dirijorul Nicolae Nora Ciobotariu. Diversitatea repertoriului și energia copiilor vor crea o atmosferă caldă, plină de emoție și lumină, aducând împreună comunitatea în jurul valorilor generozității și speranței.

Inițiat la propunerea dirijorului Cosmin Morariu, evenimentul își propune să ofere un sprijin concret copiilor vulnerabili de la Centrul „Don Bosco” și să reamintească publicului puterea muzicii de a uni și de a vindeca. Intrarea este liberă, iar toți cei care doresc să se alăture sunt invitați să participe la această seară de colinde și bunătate, în care vocile copiilor devin mesageri ai luminii și ai bucuriei de Crăciun.

Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Iași este un centru de zi înființat în septembrie 2000 de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași. Scopul principal al centrului este sprijinirea și orientarea copiilor proveniți din familii defavorizate, contribuind astfel la prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială. Misiunea Centrului „Don Bosco” este de a preveni abandonul școlar și de a sprijini reintegrarea socială a copiilor.

