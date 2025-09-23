Botoșaniul, capitala literaturii și a ilustrației de carte pentru copii și adolescenți, la Festivalul APOLODOR

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 13:18

Peste 2000 de copii și adolescenți au participat la ateliere, discuții cu scriitorii, concerte și vernisaje la prima ediție a Festivalului Apolodor de la Botoșani;

Peste 1000 de spectatori, adulți, tineri și copii, au umplut sala cu ocazia Serilor Apolodor de la Teatrul Național „Mihai Eminescu”;

35 de profesori și învățători au coordonat întâlnirile dintre copii și scriitori;

60 de profesori de învățământ primar din județul Botoșani au discutat cu cinci dintre cei mai îndrăgiți scriitori pentru copii despre locul cărții în procesul educativ;

50 de voluntari au dat energie festivalului.

Între 18 și 21 septembrie, la Botoșani s-a derulat prima ediție a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolodor, cu o prezență numeroasă din partea copiilor, tinerilor și a publicului larg.

Invitații festivalului, printre care scriitori canonici ca Gabriela Adameșteanu și Matei Vișniec, îndrăgiții autori de literatură pentru copii Florin Bican, Alex Moldovan, Veronica D. Niculescu, Mircea Pricăjan, Adina Rosetti, Adina Popescu, Dan Ungureanu, Mihai Mănescu, criticul literar Ioana Bot, jurnaliștii Mihnea Măruță și Viorel Ilișoi, ilustratori emblematici și inegalabila Ada Milea, au fost întâmpinați cu entuziasm, cu cărți citite și valuri de aplauze călduroase.

Festivalul propune pentru Botoșani un statut distinct pe harta culturii contemporane din România. După ce timp de câteva decenii literatura pentru copii a avut în țara noastră statutul de Cenușăreasă, aceasta cunoaște de câțiva ani un reviriment cert, oferind an de an publicului noi nume de autori și noi titluri.

„Sunt foarte bucuros de răspunsul publicului de toate vârstele din Botoșani la evenimentele propuse de noi în cadrul festivalului. După câteva ediții, orașul poate deveni centrul de gravitație al unui ecosistem cultural și profesional din jurul copilului și copilăriei, incluzând nu doar scriitorii și ilustratorii, ci și editori, scenariști, profesioniști ai teatrului pentru copii, creatori de jocuri video și așa mai departe.” – Dan Lungu, directorul Festivalului Apolodor.

Autoritățile locale din Botoșani au dat asigurări că vor acorda finanțare festivalului și anul viitor și agreează ideea de a-i da anvergură internațională.

„Avem două variante pentru viitorul României: să ne lăsăm copiii pradă arbitrariului din rețele, modelați de influenceri cu alte interese decât valorile și bunul gust, sau să încercăm să-i facem să se îndrăgostească, prin cărți și prin muzică, de limba română și de apărătorii ei. Organizatorii lui Apolodor au ales a doua variantă și sunt onorat că am putut contribui la inocenta primă ediție a Festivalului.” – Mihnea Măruță.

Impactul primei ediții a Festivalului Apolodor a fost semnificativ: întâlnirile din școli, de la Memorialul Ipotești, de la Biblioteca Județeană, atelierele și serile de la Teatrul „Mihai Eminescu” s-au desfășurat toate cu săli pline, iar entuziasmul în rândul copiilor, cadrelor didactice și părinților, ca și al zecilor de voluntari, au atras o listă apreciabilă de parteneri și de sponsori.

„Festivalul Apolodor mi s-a părut un dar extraordinar pentru un oraș micuț, curat, care duhnește a artă. A fost o onoare să fiu și eu un punct turcoaz pe harta festivalului.” – Veronica D. Niculescu.

„Un festival cu nume de pinguin celebru nu avea cum să fie altfel decât o bucurie, și pentru copii, și pentru părinți & profesori, și mai ales pentru scriitorii invitați să ia parte la cele patru zile pline cu povești de toate felurile. Pentru mine sigur a fost o bucurie Festivalul Apolodor – întâlnirile din școli cu copiii care m-au primit cu brațele deschise, serile la teatru, discuțiile cu ceilalți autori (ne vedem atât de rar în rest!), plimbările prin Botoșaniul cel verde și liniștit și mult-prea-scurta vizită la Memorialul Ipotești.” – Adina Rosetti.

„Ați făcut o minune de festival. Botoșaniul e norocos. Felicitări super echipei! ” – a scris cu entuziasm scriitorul Mircea Pricăjan pe rețelele de socializare.

Încă de la prima ediție, festivalul a atras public din țară și chiar de peste granițe și a primit invitații de a intra în noi parteneriate și propuneri de extindere a proiectului în orașele învecinate, precum și în județ. Cum această ediție pilot s-a dovedit a fi un succes, urmează o construcție de lungă durată, alături de autorități, parteneri, profesioniști din domeniul culturii și educației.

Ediția următoare a festivalului Apolodor se va desfășura în a doua parte a lunii septembrie 2026.

Inițiat de Dan Lungu (director) și Luminița Corneanu (director artistic), Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și este finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani.