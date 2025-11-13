Bacău: Prezentare interactivă, susținută de ”Cooperativa de Energie”
Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2025, 11:21
Vă invităm vineri, 14 noiembrie, ora 14, la Hub Orizont, la o prezentare interactivă, susținută de **Cooperativa de Energie** – prima comunitate din România care furnizează **100% energie verde**, provenită exclusiv din surse regenerabile.
– săptămâna trecută a fost adoptat OUG 59/2024 care legiferează comunitațile de energie in România;
(https://www.digi24.ro/stiri/e
)
– avantajele acestui tip de organizare:
https://cooperativadeenergie.r
– se va vorbi despre oportunitățile de finanțare: programul Enercom al Comisiei Europene, Fondul Social pentru Clima si alte fonduri europene;
Aflăm:
Cum funcționează o cooperativă de energie – un model democratic în care fiecare membru contează.
Cum poți deveni parte din tranziția spre un viitor sustenabil.
Cum poți consuma energie curată, fără schimbări tehnice complicate.
Vino să descoperi o inițiativă care transformă modul în care gândim energia — **de la consumatori, la comunitate!**
Mai multe despre Cooperativă: https://cooperativadeenergie.r