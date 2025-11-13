Bacău: Prezentare interactivă, susținută de ”Cooperativa de Energie”

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2025, 11:21

Vă invităm vineri, 14 noiembrie, ora 14, la Hub Orizont, la o prezentare interactivă, susținută de **Cooperativa de Energie** – prima comunitate din România care furnizează **100% energie verde**, provenită exclusiv din surse regenerabile.

– săptămâna trecută a fost adoptat OUG 59/2024 care legiferează comunitațile de energie in România;

(https://www.digi24.ro/stiri/e conomie/noua-ordonanta-privind -comunitatile-de-energie-cum- pot-prosumatorii-sa-si- produca-si-sa-si-vanda-propria -energie-electrica-3495759

)

– avantajele acestui tip de organizare:

https://cooperativadeenergie.r o/rolul-cooperativelor-de-ener gie-in-tranzitia-energetica/

– se va vorbi despre oportunitățile de finanțare: programul Enercom al Comisiei Europene, Fondul Social pentru Clima si alte fonduri europene;

Aflăm:

Cum funcționează o cooperativă de energie – un model democratic în care fiecare membru contează.

Cum poți deveni parte din tranziția spre un viitor sustenabil.

Cum poți consuma energie curată, fără schimbări tehnice complicate.

Vino să descoperi o inițiativă care transformă modul în care gândim energia — **de la consumatori, la comunitate!**

Mai multe despre Cooperativă: https://cooperativadeenergie.r o