Bacău: Angajaţi ai unor ocoale silvice, cercetaţi pentru infracţiuni silvice

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2025, 07:38

Patru persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii din Moineşti într-un dosar privind comiterea mai multor infracţiuni în domeniul silvic, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Bacău.

Potrivit sursei citate, cercetările vizează mai mulţi angajaţi de la două ocoale silvice şi o societate comercială specializată în exploatarea şi prelucrarea lemnului, care ar fi falsificat documente şi ar fi marcat ilegal mai mulţi arbori faţă de cei autorizaţi, creând un prejudiciu estimat la 21.800 de lei, fără TVA.

‘Poliţiştii din Moineşti s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către mai mulţi angajaţi a două ocoale silvice şi o societate comercială specializată în exploatarea şi prelucrarea lemnului a infracţiunilor de abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice, fals intelectual, uz de fals, folosirea fără drept şi falsificarea dispozitivului specific de marcat, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori şi favorizarea făptuitorului, creând un prejudiciu în valoare de 21.800 de lei, fără TVA. În fapt, în perioada februarie-martie a.c., angajaţii a două ocoale silvice ar fi întocmit documente privind lucrări de marcare a arborilor desfăşurate într-un parchet, inserând date nereale, determinând astfel ca documentele oficiale să nu mai reflecte situaţia reală din teren, respectiv marcarea ilegală în plus a 21 de arbori. De asemenea, folosind dispozitivul special de marcat cu amprentă circular, s-ar fi marcat un număr mai mare de arbori decât cel menţionat în documente, respectiv un volum total de aproximativ 40 mc şi o valoare a prejudiciului de 21.800 de lei fără TVA’, se arată într-un comunicat de presă transmis joi AGERPRES.

Totodată, persoanele bănuite ar fi creat şi introdus în aplicaţia informatică SUMAL 2.0 un proces-verbal de predare-primire spre exploatare a parchetului, document care ulterior ar fi fost tipărit şi semnat, deşi reflecta o situaţie contrară realităţii din teren, creând aparenţă de legalitate a exploatării în eventualitatea unui control, precum şi unor avize de însoţire a materialelor lemnoase.

În cursul zilei de miercuri, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, poliţiştii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în comuna Asău, în urma cărora au fost ridicate mai multe obiecte şi înscrisuri. De asemenea, au fost emise mandate de aducere la poliţie pe numele a cinci persoane cu vârste cuprinse între 29 şi 50 de ani.

În baza probatoriului administrat, patru dintre acestea au fost reţinute pentru 24 de ore şi introduse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

