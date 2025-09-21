(AUDIO) Terminalul T2 al Aeroportului Iași va fi transformat în terminal cargo

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 07:44 / actualizat: 21 septembrie 2025, 10:43

Conducerea Aeroportului Internațional din Iași a demarat procedura de transformare a terminalului T2 în terminal cargo.

Directorul aeroportului, Romeo Vatră a declarat că lucrările vor trebui încheiate până la sfârșitul anului.

În ultima perioadă au fost demarate negocieri cu mai multe companii care ar dori să efectueze transporturi cargo către și de pe aeroportul din Iași, iar deocamdată a fost încheiat un acord cu firma Fly Dubai.

Romeo Vatră: Este o prioritate pentru noi să demarăm transportul de mărfuri pe Aeroportul Iași, să demară aceste operațiuni de cargo. În acest sens, suntem în discuții cu mai mulți operatori abilitați cargo pentru a identifica posibilitățile de a demara în cel mai scurt timp acest tip de transport. Am încredere că până la sfârșitul anului vom avea primele zboruri cargo pe Aeroporul Iaşi, lucru pe care noi ni-l dorim de ceva timp,

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)