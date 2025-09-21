Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Terminalul T2 al Aeroportului Iași va fi transformat în terminal cargo

(AUDIO) Terminalul T2 al Aeroportului Iași va fi transformat în terminal cargo

(AUDIO) Terminalul T2 al Aeroportului Iași va fi transformat în terminal cargo

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 07:44 / actualizat: 21 septembrie 2025, 10:43

Conducerea Aeroportului Internațional din Iași a demarat procedura de transformare a terminalului T2 în terminal cargo.

Directorul aeroportului, Romeo Vatră a declarat că lucrările vor trebui încheiate până la sfârșitul anului.

În ultima perioadă au fost demarate negocieri cu mai multe companii care ar dori să efectueze transporturi cargo către și de pe aeroportul din Iași, iar deocamdată a fost încheiat un acord cu firma Fly Dubai.

Romeo Vatră: Este o prioritate pentru noi să demarăm transportul de mărfuri pe Aeroportul Iași, să demară aceste operațiuni de cargo. În acest sens, suntem în discuții cu mai mulți operatori abilitați cargo pentru a identifica posibilitățile de a demara în cel mai scurt timp acest tip de transport. Am încredere că până la sfârșitul anului vom avea primele zboruri cargo pe Aeroporul Iaşi, lucru pe care noi ni-l dorim de ceva timp,

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Statele Unite ale Americii sărbătoresc 20 de ani de program American Spaces în România
Prim plan duminică, 21 septembrie 2025, 09:58

Statele Unite ale Americii sărbătoresc 20 de ani de program American Spaces în România

Ambasada Statelor Unite în România marchează 20 de ani de existență a programului American Spaces la noi în țară. Cele 10 centre American...

Statele Unite ale Americii sărbătoresc 20 de ani de program American Spaces în România
Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră
Prim plan duminică, 21 septembrie 2025, 09:29

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră. Este vorba de extragerea imediată a exemplarelor...

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră
DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare
Prim plan duminică, 21 septembrie 2025, 09:25

DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare....

DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare
România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE
Prim plan duminică, 21 septembrie 2025, 07:20

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE, prin care Uniunea asigură împrumuturi avantajoase pentru...

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE
Prim plan sâmbătă, 20 septembrie 2025, 13:20

Iași: Gaudeamus Radio România continuă cu lansări și prezentări de carte în a treia zi a târgului

Cea de a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, va avea loc până duminică, 21 septembrie, în cea...

Iași: Gaudeamus Radio România continuă cu lansări și prezentări de carte în a treia zi a târgului
Prim plan sâmbătă, 20 septembrie 2025, 13:15

Neamț: Profesori, cercetători, oameni de cultură – la Conferinţa Ştiinţifică Naţională de Toamnă a AOSR

Rectori, profesori universitari, cercetători, oameni de cultură, reprezentanţi ai autorităţilor au participat în această săptămână, în...

Neamț: Profesori, cercetători, oameni de cultură – la Conferinţa Ştiinţifică Naţională de Toamnă a AOSR
Prim plan sâmbătă, 20 septembrie 2025, 10:20

(AUDIO) IRO Iași organizează sesiuni de informare despre voluntariatul în donarea de celule stem

Institutul Regional de Oncologie din Iași desfășoară în acest weekend o serie de sesiuni de informare privind importanța voluntariatului în...

(AUDIO) IRO Iași organizează sesiuni de informare despre voluntariatul în donarea de celule stem
Prim plan sâmbătă, 20 septembrie 2025, 10:11

(AUDIO) Proiect major de modernizare a infrastructurii rutiere în centrul Iașului

Primăria municipiului Iași demarează un amplu proiect de modernizare a infrastructurii stradale din centrul localității. Acesta prevede crearea...

(AUDIO) Proiect major de modernizare a infrastructurii rutiere în centrul Iașului