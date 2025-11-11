Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Percheziţii DNA la o şcoală şi o primărie din judeţul Neamţ

(AUDIO) Percheziţii DNA la o şcoală şi o primărie din judeţul Neamţ

(AUDIO) Percheziţii DNA la o şcoală şi o primărie din judeţul Neamţ

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 15:22 / actualizat: 11 noiembrie 2025, 19:04

Procurorii DNA au efectuat, astăzi, percheziţii la 12 adrese din judeţul Neamţ, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de corupție săvârșite de către funcționari publici.

Descinderi ar fi avut loc și la Primăria comunei Zăneşti, precum şi la şcoala din localitate.

Potrivit unor surse judiciare, dosarul vizează atribuirea unor contracte de reabilitare a şcolii şi infrastructurii din localitate, iar faptele ar fi fost comise în ultimii trei ani.

Are detalii corespondenta noastră, Gianina Buftea: Procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de către funcţionari publici în perioada 2023-2025, unor infracţiuni de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie. Astăzi, ca urmare a obţinerii autorizaţiilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 12 locaţii situate pe raza judeţului Neamţ, din care două la sediile unor instituţii publice, iar restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sedii, puncte de lucru, ale unor societăţi comerciale. Pe surse, ar fi vorba despre primăria Zăneşti şi şcoala din localitate, în anchetă fiind vehiculat şi numele primarului comunei Zăneşti.

(Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO imagine ilustrativă)

Etichete:
(AUDIO) Elevii de clasa a VIII-a din județul Suceava au susținut prima simulare județeană a Evaluării Naționale
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 17:24

(AUDIO) Elevii de clasa a VIII-a din județul Suceava au susținut prima simulare județeană a Evaluării Naționale

Testările s-au desfășurat în două zile consecutive – ieri și azi – și au avut ca scop familiarizarea elevilor cu formatul examenului și...

(AUDIO) Elevii de clasa a VIII-a din județul Suceava au susținut prima simulare județeană a Evaluării Naționale
Un avion militar turcesc de transport cu 20 de persoane la bord s-a prăbuşit la frontiera Azerbaidjanului cu Georgia
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 17:15

Un avion militar turcesc de transport cu 20 de persoane la bord s-a prăbuşit la frontiera Azerbaidjanului cu Georgia

Un avion militar turcesc de transport care efectua un zbor între Azerbaidjan şi Turcia s-a prăbuşit marţi, în estul Georgiei, cu 20 de pasageri...

Un avion militar turcesc de transport cu 20 de persoane la bord s-a prăbuşit la frontiera Azerbaidjanului cu Georgia
Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 17:14

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte miercuri la ora 16:00 la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai...

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor
Iaşi: Semnal de alarmă tras de medicii infecţionişti după apariţia a trei noi focare de rabie în judeţ
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 17:10

Iaşi: Semnal de alarmă tras de medicii infecţionişti după apariţia a trei noi focare de rabie în judeţ

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase ‘Sf.Parascheva’ Iaşi, dr Florin Roşu, atrage atenţia asupra pericolului reprezentat de...

Iaşi: Semnal de alarmă tras de medicii infecţionişti după apariţia a trei noi focare de rabie în judeţ
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 15:05

MAE/Atenţionare de călătorie: Italia – grevă în sectorul transportului public local şi aerian pe 14 noiembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia...

MAE/Atenţionare de călătorie: Italia – grevă în sectorul transportului public local şi aerian pe 14 noiembrie
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 14:57

Botoşani: Fostul primar al comunei Mihai Eminescu, acuzat de luare de mită, şi-a recunoscut vinovăţia în faţa procurorilor

Fostul primar al comunei botoșănene Mihai Eminescu, Dumitru Verginel Gireadă, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, în...

Botoşani: Fostul primar al comunei Mihai Eminescu, acuzat de luare de mită, şi-a recunoscut vinovăţia în faţa procurorilor
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 14:29

Mașinile utilizate pot fi vândute doar după ce au primit Cartea de Identitate a Vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român

Atunci când cumperi un vehicul utilizat, nu îți asuma și riscurile din istoricul lui! Achiziționează mașina doar după ce vânzătorul a...

Mașinile utilizate pot fi vândute doar după ce au primit Cartea de Identitate a Vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 14:05

CNIR a primit o contestaţie la contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 1 Târgu Neamţ (Moţca)-Târgu Frumos de pe A8

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că, marţi, a primit o contestaţie la contractul pentru proiectarea şi execuţia...

CNIR a primit o contestaţie la contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 1 Târgu Neamţ (Moţca)-Târgu Frumos de pe A8