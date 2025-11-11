(AUDIO) Percheziţii DNA la o şcoală şi o primărie din judeţul Neamţ

Procurorii DNA au efectuat, astăzi, percheziţii la 12 adrese din judeţul Neamţ, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de corupție săvârșite de către funcționari publici.

Descinderi ar fi avut loc și la Primăria comunei Zăneşti, precum şi la şcoala din localitate.

Potrivit unor surse judiciare, dosarul vizează atribuirea unor contracte de reabilitare a şcolii şi infrastructurii din localitate, iar faptele ar fi fost comise în ultimii trei ani.

Are detalii corespondenta noastră, Gianina Buftea: Procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de către funcţionari publici în perioada 2023-2025, unor infracţiuni de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie. Astăzi, ca urmare a obţinerii autorizaţiilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 12 locaţii situate pe raza judeţului Neamţ, din care două la sediile unor instituţii publice, iar restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sedii, puncte de lucru, ale unor societăţi comerciale. Pe surse, ar fi vorba despre primăria Zăneşti şi şcoala din localitate, în anchetă fiind vehiculat şi numele primarului comunei Zăneşti.

