(AUDIO) Iași: Sindicatele din Educație cer explicații pentru scăderea salariilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 15:41

Sindicatele din Educație cer explicații urgente de la Ministerul Educației privind diminuările salariale înregistrate în luna septembrie.

Potrivit liderului Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ, Laviniu Lăcustă, profesorii au constatat reduceri ale salariilor, pe luna trecută, cuprinse între între 50 și 150 de lei, cauzate de modul în care a fost calculat salariul de bază, la care se aplică sporul de suprasolicitare neuropsihică.

Laviniu Lăcustă susține că modificările nu au bază legală și contravin unor decizii judecătorești definitive, care includ dirigenția, gradația de merit și sporul pentru învățământ special în salariul de bază.

Laviniu Lăcustă: Sunt sume care rezultă dintr-un nou mod de calcul al sporului de neuropsihic. Acest spor a fost calculat cel puțin în ultimii 4 ani și în urma unor hotărâri judecătorești, pe care le-am derulat atât la Curtea de Apel Iași, dar mai important, chiar la nivel național, în Înalta Curte de Justiție și Casație, care a confirmat stabilirea conceptului de salariu de bază, în sensul în care în acesta intră și dirigenția și grsdația de merit, ca și acel spor de învățământ special acolo unde este cazul. De exemplu, cei care nu au dirigenție și gradație de merit, nu au nicio diminuare a salariului, ceea ce confirmă în opinia noastră faptul că vorbim de un nou mod de calcul al salariului de bază, acest mod de calcul la care fac referire a fost consacrat de multiple hotărâri judecătorești.

Cadrele didactice au primit, ieri, fluturașii de salariu și au observat că sumele erau mai mici decât în lunile anterioare.

Ministerul Educației și Cercetării susține că nu a avut loc nicio diminuare a salariilor profesorilor în luna septembrie, ci doar o uniformizare a modului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică.

Măsura a venit după ce, potrivit ministerului, Curtea de Conturi a constatat că acest spor era acordat neunitar, în unele cazuri acest procent nefiind aplicat strict la salariul de bază, ci și la alte componente salariale, precum gradația de merit, indemnizația de dirigenție sau sporul pentru învățământul special.