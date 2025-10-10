(AUDIO) Iași: Elevii de clasele a VIII-a și a XII-a vor susține simulările examenelor naționale între 8 și 10 decembrie 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 11:31

Elevii de clasele a VIII-a și a XII-a, din județul Iași, vor susține simulările examenelor naționale între 8 și 10 decembrie 2025.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Școlar Județean, care organizează aceste testări pentru a familiariza elevii cu rigorile Evaluării Naționale și ale Bacalaureatului.

Pe 8 decembrie, elevii de clasele a VIII a și a XII-a vor susține proba la Limba și literatura română, iar pe 9 decembrie – proba la Matematică, în cazul claselor a VIII-a, respectiv proba obligatorie a profilului pentru cei din a XII-a.

Simulările pentru elevii din ultimul se încheie pe 10 decembrie, cu proba la alegere a profilului și specializării pentru liceenii din ani terminali, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț.

Antonina Bliorț: Este o simulare care este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, care va fi o etapă în pregătirea lor pentru examenele pe care trebuie să le parcurgă la finalul acestui an școlar. O etapă care sperăm să-i pregătească pentru un rezultat foarte bun, să-i pregătească, de asemenea, și pentru cea de-a doua simulare care este organizată la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării în luna martie. A fost trimisă o dată cu această programare a susținerii probelor și o programă adaptată care să se raporteze la materia parcursă până în acest moment sau până luna decembrie, cel mult.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, susține că aceste simulări reprezintă un antrenament foarte bun pentru elevi.

Antonina Bliorț: Simularea are rolul nu doar de a pregăti la nivelul acesta al cunoștințelor, ci și la nivelul modului în care se adaptează la situația concretă de examen, pe care în felul acesta o înțeleg mai bine, mai ales pentru cei de clasa a VIII-a care poate nu au trecut prin astfel de teste și care presupun emoție. Cred că este un exercițiu foarte bun care îi va ajuta să-și adapteze, să zicem, ritmul de a scrie, ritmul de lucru, la ceea ce înseamnă rigoarea unui examen propriu-zis.

