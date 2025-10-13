Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Genoveva Farcaș: Viitorii dascăli sunt formați după programe vechi de peste 20 de ani

(AUDIO) Genoveva Farcaș: Viitorii dascăli sunt formați după programe vechi de peste 20 de ani

(AUDIO) Genoveva Farcaș: Viitorii dascăli sunt formați după programe vechi de peste 20 de ani

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 12:15

Viitorii dascăli sunt formați după programe școlare vechi de peste 20 de ani, atrage atenția Genoveva Farcaș, director al Casei Corpului Didactic din Iași, care susține că discipline fundamentale precum ”Pedagogia” sunt predate fără manuale actualizate și după curricule depășite.

Genoveva Farcaș: ”Nu avem un manual școlar la aceste discipline. Ce s-a întâmplat în vreme de două decenii? Formăm învățători și educatori prin colegii și licee pedagogice, dar fără o curriculă actualizată, și acest lucru se întâmplă la multe discipline școlare,”

Directorul Casei Corpului Didactic din Iași, Genoveva Farcaș mai susține că educația nu poate progresa fără un echilibru între profesori bine pregătiți și conținuturi relevante, actuale.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Cursuri de prim ajutor pentru profesori, la Casa Corpului Didactic Iași
Regional luni, 13 octombrie 2025, 10:30

(AUDIO) Cursuri de prim ajutor pentru profesori, la Casa Corpului Didactic Iași

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iași organizează cursuri de prim ajutor dedicate cadrelor didactice. Inițiativa vine în contextul...

(AUDIO) Cursuri de prim ajutor pentru profesori, la Casa Corpului Didactic Iași
(AUDIO/FOTO) Iaşi: Mii de pelerini au luat parte la procesiunea Calea Sfinţilor
Regional luni, 13 octombrie 2025, 06:40

(AUDIO/FOTO) Iaşi: Mii de pelerini au luat parte la procesiunea Calea Sfinţilor

Peste 25 de mii de credincioşi au participat aseară la pelerinajul „Calea Sfinţilor”, procesiune în care racla cu moaştele Sfintei...

(AUDIO/FOTO) Iaşi: Mii de pelerini au luat parte la procesiunea Calea Sfinţilor
(AUDIO) Pelerinajul „Calea Sfinților”, diseară la Iași
Regional duminică, 12 octombrie 2025, 12:08

(AUDIO) Pelerinajul „Calea Sfinților”, diseară la Iași

Aproximativ 20 de mii de pelerini veniți din toată țara și din străinătate așteaptă la un rând de câţiva kilometri, pentru a ajunge la...

(AUDIO) Pelerinajul „Calea Sfinților”, diseară la Iași
Iaşi: 36 de persoane aflate în pelerinaj la Sf. Parascheva au primit îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore
Regional duminică, 12 octombrie 2025, 12:00

Iaşi: 36 de persoane aflate în pelerinaj la Sf. Parascheva au primit îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore

36 de pelerini care participau la manifestările religioase de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore, informează...

Iaşi: 36 de persoane aflate în pelerinaj la Sf. Parascheva au primit îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore
Regional duminică, 12 octombrie 2025, 11:08

(AUDIO) Iași: Turnul cu Ceas de la Palatul Culturii, deschis zilnic pentru vizitare începând de mâine

Începând de mâine, Turnul cu ceas de la Palatul Culturii va putea fi vizitat în fiecare zi a săptămânii. De asemenea, din 14 octombrie,...

(AUDIO) Iași: Turnul cu Ceas de la Palatul Culturii, deschis zilnic pentru vizitare începând de mâine
Regional duminică, 12 octombrie 2025, 10:59

Exerciţiu NATO cu peste 500 de militari. Poligonul Smârdan devine câmp de luptă

Focuri de armă şi blindate în poligonul Smârdan din judeţul Galaţi. Timp de 3 săptămâni, peste 500 de militari din mai multe ţări vor...

Exerciţiu NATO cu peste 500 de militari. Poligonul Smârdan devine câmp de luptă
Regional duminică, 12 octombrie 2025, 09:41

Numărul pelerinilor care se închină la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în creştere

Numărul pelerinilor care se închină la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, creşte de la o oră...

Numărul pelerinilor care se închină la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în creştere
Regional duminică, 12 octombrie 2025, 07:30

La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”

La Bacău are loc a 14-a ediție a Expoziției și Festivalului de Vânătoare Hunting Moldavia 2025, al doilea cel mai important eveniment din...

La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”