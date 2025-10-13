(AUDIO) Genoveva Farcaș: Viitorii dascăli sunt formați după programe vechi de peste 20 de ani

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 12:15

Viitorii dascăli sunt formați după programe școlare vechi de peste 20 de ani, atrage atenția Genoveva Farcaș, director al Casei Corpului Didactic din Iași, care susține că discipline fundamentale precum ”Pedagogia” sunt predate fără manuale actualizate și după curricule depășite.

Genoveva Farcaș: ”Nu avem un manual școlar la aceste discipline. Ce s-a întâmplat în vreme de două decenii? Formăm învățători și educatori prin colegii și licee pedagogice, dar fără o curriculă actualizată, și acest lucru se întâmplă la multe discipline școlare,”

Directorul Casei Corpului Didactic din Iași, Genoveva Farcaș mai susține că educația nu poate progresa fără un echilibru între profesori bine pregătiți și conținuturi relevante, actuale.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)