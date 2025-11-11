Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Elevii de clasa a VIII-a din județul Suceava au susținut prima simulare județeană a Evaluării Naționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 17:24

Testările s-au desfășurat în două zile consecutive – ieri și azi – și au avut ca scop familiarizarea elevilor cu formatul examenului și evaluarea nivelului actual de pregătire.  

Astăzi, a avut loc simularea la matematică, la care au fost înscriși 6.227 de elevi, din care 394 au absentat. Ieri, elevii au susținut proba la limba și literatura română.

În acest an școlar, în județul Suceava sunt organizate două simulări județene, atât pentru Bacalaureat cât și pentru Evaluarea Națională, altele decât cele naționale, a declarat pentru postul nostru de radio, șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton.

Ciprian Anton: Pentru Bacalaureat va fi la sfârșitul acestei luni, 24, 25, 26. Și noi, pentru că avem ucraineni în zonă și avem minoritate, vom da și pe 27 pentru acea clasă de ucraineni. Iar următoarea simulare, din nou, Evaluarea Națională și Bacalauareat va fi în luna ianuarie, la 10, 11 ianuarie, respectiv sfârșitul lunii ianuarie.

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

