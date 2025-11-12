Ascultă Radio România Iași Live
„Academia Altfel” deschide colaborarea educațională cu Asociațiile „Codrii Iașilor” și „Prietenii Bârnovei”

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2025, 12:08


Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, din cadrul Academiei Române – Filiala Iași, derulează din anul 2014 un program educațional intitulat „Academia Altfel” https://acadiasi.org/academia-altfel/. Activitățile de transmitere a informației științifice se desfășoară continuu, fără a fi limitate la „Săptămâna altfel” din programa școlară.

          Vineri, 14 noiembrie 2025, ora 14, „Academia Altfel” deschide colaborarea educațională cu Asociațiile „Codrii Iașilor” și „Prietenii Bârnovei”, prin sprijinul companiei Amazon” şi implicarea voluntară a Asociației Crucea Roşie Română, Filiala Iași. O serie de patru ateliere interactive unite sub titlul Obiceiuri de peste an lângă Codrii Iașilor vor aduce în fața elevilor atât informații culturale, explicate de etnologul Adina Hulubaș, cât și meșteri populari din cadrul singurei asociații acreditate UNESCO în România, de la care tânăra generație va putea deprinde diferite abilități practice. Prima întâlnire între școlarii din satele aflate în arealul codrilor va avea loc la Biblioteca Academiei Române, Filiala Iași și este dedicată unei teme de moment: Sărbătoarea recoltei.

 

          Următoarele trei ateliere interactive vor urma ordinea calendaristică a obiceiurilor: Dragobetele, tradițiile pascale și ziua de Sânziene vor fi prezentate accesibil și atractiv, pentru a defini și menține identitatea locală, în contextul unei dezvoltări durabile a comunităților rurale și al valorizării moștenirii culturale.

