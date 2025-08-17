Urmează să fie adoptate noi protocoale de control şi raportare a infecţiilor nosocomiale în spitale

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 08:50

Noi protocoale legate de controlul şi raportarea infecţiilor nosocomiale în toate spitalele din România urmează să fie adoptate în zilele următoare printr-un ordin al ministrului sănătăţii.

Alexandru Rogobete a anunţat pe Facebook că va fi vorba despre norme şi metodologii, nu doar de raportare, ci şi de control, monitorizare şi protecţie a personalului şi pacienţilor, alături de atribuţiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical.

Ministrul sănătăţii mai precizează că pentru spitalele care tratează pacienţi aflaţi în situaţii critice, în special cu arsuri grave, va fi pus în funcţiune Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale.

Alexandru Rogobete mai afirmă că doar aşa pot fi protejaţi pacienţii şi se poate limita răspândirea acestor infecţii între oamenii aflaţi deja într-o situaţie vulnerabilă.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)