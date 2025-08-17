Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Urmează să fie adoptate noi protocoale de control şi raportare a infecţiilor nosocomiale în spitale

Urmează să fie adoptate noi protocoale de control şi raportare a infecţiilor nosocomiale în spitale

Urmează să fie adoptate noi protocoale de control şi raportare a infecţiilor nosocomiale în spitale

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 08:50

Noi protocoale legate de controlul şi raportarea infecţiilor nosocomiale în toate spitalele din România urmează să fie adoptate în zilele următoare printr-un ordin al ministrului sănătăţii.

Alexandru Rogobete a anunţat pe Facebook că va fi vorba despre norme şi metodologii, nu doar de raportare, ci şi de control, monitorizare şi protecţie a personalului şi pacienţilor, alături de atribuţiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical.

Ministrul sănătăţii mai precizează că pentru spitalele care tratează pacienţi aflaţi în situaţii critice, în special cu arsuri grave, va fi pus în funcţiune Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale.

Alexandru Rogobete mai afirmă că doar aşa pot fi protejaţi pacienţii şi se poate limita răspândirea acestor infecţii între oamenii aflaţi deja într-o situaţie vulnerabilă.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
68 de copii părăsiţi în spitale în primul trimestru din 2025, mai mulţi decât anul trecut
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 18:23

68 de copii părăsiţi în spitale în primul trimestru din 2025, mai mulţi decât anul trecut

68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare în primul trimestru al acestui an, cu 13 mai mulţi faţă de...

68 de copii părăsiţi în spitale în primul trimestru din 2025, mai mulţi decât anul trecut
Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 18:18

Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate

Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel...

Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate
“Schemă de înșelăciune complexă”, în desfășurare pe rețelele sociale
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 11:08

“Schemă de înșelăciune complexă”, în desfășurare pe rețelele sociale

Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează populaţia cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul...

“Schemă de înșelăciune complexă”, în desfășurare pe rețelele sociale
Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 11:05

Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente

Agenția Internațională de Evaluare Financiară Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României, dar a menținut perspectiva negativă,...

Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 10:13

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 16...

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical
Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 08:45

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival. Asociaţia patronală Resto Constanţa a...

Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival
Naţional vineri, 15 august 2025, 18:25

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton (analiză)

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton, având în vedere că retailerii din România pierdeau...

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton (analiză)
Naţional vineri, 15 august 2025, 12:15

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 august,...

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei