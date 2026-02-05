Ascultă Radio România Iași Live
Ucraina reia azi discuţiile directe cu Rusia mediate de americani la Abu Dhabi

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 11:30

Ucraina reia azi discuţiile directe cu Rusia mediate de americani la Abu Dhabi, în căutarea unor soluţii care să pună capăt războiului, după o primă zi calificată de partea ucraineană drept consistentă şi productivă.

Prin bombardamente intense şi mesaje intransigente de la Kremlin, Moscova şi-a menţinut presiunea asupra Kievului pentru a-i accepta condiţiile teritoriale, care ar fi cedarea întregii regiuni Donbas, pe care nu o ocupă în totalitate şi o îngheţare a liniei frontului pe celelalte direcţii.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că războiul va continua cât timp regimul de la Kiev nu ia decizii corespunzătoare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

