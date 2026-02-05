Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 10:07 / actualizat: 5 februarie 2026, 11:07

Tratatul ruso-american New START de dezarmare nucleară expiră astăzi.

Statele Unite şi Rusia au semnat tratatul în 2010 şi, în pofida mai multor declaraţii, nu au reuşit să-l prelungească, ceea ce trezeşte la nivel global temeri privind pericolul nuclear.

Explică de ce Carmen Gavrilă: Rusia a transmis deja că pregătită pentru noua realitate fără limite de control al armelor nucleare. În completare, viceministul rus de externe, Serghei Riabkov, a ameninţat că, dacă Statele Unite vor instala sisteme de apărare antirachetă în Groenlanda, Rusia va lua măsuri militare compensatorii. Tratatul New START limita arsenalul deţinut de Washington şi Moscova la 800 de lansatoare şi 1.550 de ogive nucleare şi, foarte important, prevedea un mecanism de control. Anul trecut, cel puţin declarativ, preşedintele rus, Vladimir Putin, a propus extinderea valabilităţii cu încă un an. Washingtonul a calificat ideea ca fiind bună, dar nu a făcut paşii necesari. O posibilă explicaţie pentru care de astăzi lipseşte reglementarea în domeniu a venit de la secretarul american de stat Marco Rubio, care, potrivit agenţiilor de ştiri, a lăsat ieri să se înţeleagă că amânarea este motivată de dorinţa Statelor Unite de a obţine un nou tratat de dezarmare nucleară, dar nu doar cu Rusia, ci şi cu China, percepută mai acut de Washington ca potenţială ameninţare. Într-un comunicat, secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că riscul de folosire a armelor nucleare este astăzi la cel mai înalt nivel din ultimele decade şi a lansat un apel către Washington şi Moscova să se grăbească să obţină un nou acord. Un apel similar a venit de la Papa Leon al XIV-lea, care a spus că trebuie prevenită o nouă cursă a înarmării. (Rador/ FOTO AI)

