#StaiSigurPeNet – Dezinformarea despre sănătatea mintală, larg răspândită pe rețelele sociale

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 11:16

Cercetătorii au analizat 27 de studii care au evaluat acuratețea informațiilor despre sănătatea mintală și neurodivergență pe platforme precum YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și X.

Peste jumătate dintre postările de pe rețelele sociale despre sănătatea mintală și neurodivergență conțin informații eronate, în special pe TikTok, arată un nou studiu.

Până la 56% din cele 5.000 de postări analizate, referitoare la autism, ADHD, schizofrenie, tulburare bipolară, depresie, tulburări alimentare, tulburare obsesiv-compulsivă (TOC), anxietate și fobii, au fost considerate inexacte sau nefondate, potrivit Euronews.

Postările despre neurodivergență, precum autismul și ADHD, au prezentat cele mai ridicate niveluri de dezinformare, mai mari decât în cazul altor subiecte legate de sănătatea mintală.

„Cercetarea noastră a evidențiat rate de dezinformare de până la 56% pe rețelele sociale. Acest lucru arată cât de ușor pot deveni virale videoclipurile atractive, chiar și atunci când informațiile nu sunt întotdeauna corecte”, a declarat Eleanor Chatburn, coautoare a studiului de la Universitatea East Anglia din Marea Britanie.

Dezinformarea a fost identificată în 17 dintre cele 27 de studii și a variat semnificativ în funcție de platformă și subiect – de la 0% în cazul unor videoclipuri despre anxietate și depresie pe YouTube Kids, până la 56,92% pentru videoclipuri despre claustrofobia la RMN pe YouTube.

Studiul a arătat că nivelul de dezinformare este constant mai ridicat pe TikTok decât pe alte platforme, ajungând la 52% pentru videoclipurile despre ADHD și 41% pentru cele despre autism.

Prin comparație, YouTube a înregistrat o medie de 22% conținut eronat, iar Facebook puțin sub 15%.

Chatburn a subliniat că rețelele sociale au devenit un spațiu important unde mulți tineri caută informații despre sănătatea mintală, iar conținutul înșelător se poate răspândi rapid, mai ales în lipsa unor surse accesibile și de încredere.

Cine consumă acest conținut

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), unul din șapte tineri cu vârste între 10 și 19 ani suferă de o tulburare mintală, reprezentând 15% din povara globală a bolilor în această grupă de vârstă. Depresia, anxietatea și tulburările de comportament se numără printre principalele cauze de boală și dizabilitate în rândul adolescenților.

Autorii studiului arată că mulți tineri apelează la aceste platforme pentru a-și înțelege simptomele și posibilele diagnostice.

„Conținutul de pe TikTok a fost asociat cu tendința tinerilor de a crede tot mai des că ar putea avea afecțiuni mintale sau tulburări de neurodezvoltare”, a spus Chatburn.

Deși această căutare poate fi un punct de plecare util, cercetătorii avertizează că ea trebuie să ducă la o evaluare clinică realizată de un specialist. Dezinformarea riscă să transforme comportamente obișnuite în patologii și să amplifice neînțelegerile privind afecțiunile grave.

Consecințele pot depăși diagnosticul greșit. „Atunci când ideile false se răspândesc, ele pot alimenta stigmatizarea și îi pot face pe oameni mai puțin dispuși să ceară ajutor atunci când au cu adevărat nevoie”, a adăugat Chatburn.

De asemenea, informațiile eronate despre tratamente, mai ales cele fără bază științifică, pot întârzia accesul la îngrijire adecvată.

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat însă că „este un studiu defectuos, bazat pe cercetări depășite despre mai multe platforme”.

„În realitate, eliminăm dezinformarea dăunătoare din domeniul sănătății și oferim acces la informații de încredere de la OMS, astfel încât comunitatea noastră să se poată exprima și să găsească sprijin”, a adăugat acesta.

La rândul său, YouTube a transmis pentru Euronews Health că, atunci când utilizatorii caută informații despre sănătate, platforma evidențiază conținut provenit din surse credibile.

„Lucrăm cu experți medicali autorizați pentru a facilita accesul la informații de încredere și avem măsuri speciale de protecție pentru adolescenți, eliminăm dezinformarea medicală periculoasă și restricționăm conținutul nepotrivit pentru publicul tânăr”, a precizat un reprezentant al companiei. (Radio România/ FOTO Andrei Paleu)