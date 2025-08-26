Sindicaliştii din învăţământ pichetează sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 13:13

Sindicaliştii din învăţământ pichetează şi astăzi sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David, nemulţumiţi de măsurile adoptate de guvern.

La începutul lunii septembrie vor fi organizate mai multe mitinguri în Piaţa Victoriei, care vor culmina pe 8 septembrie cu un marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei-Palatul Cotroceni.

Potrivit federaţiilor sindicale în ultimele decenii norma didactică de predare a fost constantă şi a ajuns să fie printre cele mai mari din Uniunea Europeană, iar munca profesorilor nu se limitează doar la orele de predare.

În următorii cinci ani zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificaţi ar fi urmat să umple acest gol.

Însă, o dată eliminaţi anul acesta din sistem, aceştia vor migra spre alte domenii şi nu vor mai reveni în învăţământ, mai susţin sindicaliştii din învăţământ. (Rador/ FOTO Diana Surdu/ RRA)