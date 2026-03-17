Simularea Evaluării Naţionale: Peste 144.300 de elevi prezenţi la proba de Matematică

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 16:09

Peste 144.300 de elevi de clasa a VIII-a au participat marţi la proba de Matematică din cadrul simulării Evaluării Naţionale, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Conform datelor transmise de instituţie, peste 12.700 de elevi au absentat, iar trei elevi au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă.

Simularea a fost organizată în 4.545 de unităţi de învăţământ, ceea ce reprezintă 97,8% dintre şcolile cu nivel gimnazial. În cele 104 unităţi care nu au organizat testarea, numărul elevilor de clasa a VIII-a este de peste 5.200.

Simularea continuă miercuri cu proba la Limba şi literatura maternă, iar rezultatele vor fi comunicate individual pe 30 martie, fără a fi afişate public.

Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu a fost organizată în toate şcolile, după ce sindicatele au recomandat profesorilor să nu participe, în semn de protest faţă de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Sorin Ion, a declarat vinerea trecută că pentru elevii de clasa a VIII-a din unităţile în care simularea nu are loc ar putea exista posibilitatea susţinerii ulterioare a testelor la nivelul fiecărei şcoli. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

