Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 11:45

Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere până vineri 17 octombrie.

La noua ediţie pot participa persoanele fizice, rezidente şi nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani.

Banii obţinuţi vor fi folosiţi de statul român la finanţarea deficitului bugetar.

Ediţia Fidelis conţine emisiuni în lei, cu scadenţa la doi, patru şi şase ani şi dobânzi de 7,2, 7,6 şi respectiv 7,9% pe an, dar şi emisiuni în euro pe trei, cinci şi zece ani cu dobânzi de 4,15, 5,25 şi 6,5% anual. Nu lipseşte tranşa specială în lei dedicată donatorilor, mai exact celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2025, tranşă care are scadenţă la doi ani şi dobânda anuală de 8,2%. Donatorii investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi de 100 de euro pentru cea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute din dobânzi şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. Trebuie ţinut cont însă de potenţialele costuri legate de deschiderea şi administrarea contului de tranzacţionare şi de eventualele tranzacţii cu titlurile deţinute. (Rador/ FOTO Ministerul Finantelor)