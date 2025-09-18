Ascultă Radio România Iași Live
România poartă negocieri intense la CE pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi centralelor pe cărbune

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 12:20

România poartă, în aceste zile, negocieri intense la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi centralelor pe cărbune, prevăzut pentru sfârşitul acestui an, anunţă ministrul de resort, Bogdan Ivan.

Într-o postare pe o reţea de socializare, el a explicat că, dacă nu se va obţine amânarea, vom avea facturi şi mai mari la energia electrică, în condiţiile în care românii plătesc deja aproape cel mai mare preţ pentru acest produs din Europa.

În plus, a adăugat Bogdan Ivan, există riscul ca mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la Complexul Energetic Oltenia şi în toată Valea Jiului. S-a ajuns în această situaţie, a precizat ministrul, deoarece proiectele de construire a centralelor pe gaz care să le înlocuiască pe cele pe cărbune nu s-au realizat.(Rador/ FOTO romania-actualitati.ro)

