România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană, vineri seara

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2025, 08:24

România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

‘Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepţional al acestor zile, mulţumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgenţă a planurilor sectoriale!. Le mulţumesc colegilor miniştri pentru implicarea lor şi prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susţinere!’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Autorităţile române aşteaptă aprobarea formală de către Comisie şi apoi decizia Consiliului ECOFIN.

Joi, Pîslaru a anunţat că Guvernul urmează să se reunească săptămâna viitoare într-o şedinţă extraordinară pentru a aproba memorandumurile privind prioritizarea proiectelor finanţate din PNRR.

El a precizat şi ce memorandumuri ar urma să fie aprobate în şedinţa extraordinară de guvern la care s-a referit, întrebat în acest sens.

‘Demersurile legate de PNRR au avut următoarele faze, prima fază să redeschidem negocierile cu Comisia, să restabilim încrederea şi să stabilim care sunt valorile investiţiilor şi componentelor, deci, din ce se compune PNRR. Apoi, a doua fază a fost ordonanţa 41, în care am spus cum putem să trecem la pasul următor şi anume, în spatele unei sume, să zicem 100 de euro, eu am proiecte de 300 de euro şi atunci ar trebui să ştim cum ajungem de la 100 de euro alocare, agreată cu Comisia Europeană, la 100 de euro de proiecte ca să şti exact ce implementezi. Şi ordonanţa 41 a plecat de la ideea ca fiecare minister de linie trebuie să-şi prioritizeze proiectele din PNRR, bineînţeles, să le închidă pe cele pe care nici măcar nu le-a deschis şi să le prioritizeze, astfel încât să ştim exact ce putem implementa, cu ce bani. Memorandumurile sunt la fiecare minister responsabil, cuprinzând listele de proiecte din spatele PNRR’, a declarat Pîslaru. AGERPRES/FOTO gov.ro

