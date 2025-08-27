Reforma pensiilor magistraţilor este încă în discuţii în coaliţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 16:37

Reforma pensiilor magistraţilor este încă în discuţii în coaliţie, iar forma finală a proiectului de lege va fi anunţată la finalizarea negocierilor, a declarat astăzi pentru RRA ministrul justiţiei Radu Marinescu.

El i-a precizat colegei noastre Diana Surdu că ministerul său este în permanenţă deschis dialogului şi că au existat discuţii cu reprezentanţii magistraţilor înainte de finalizarea proiectului de reformă.

Radu Marinescu: Ministerul Justiţiei nu a primit o înştiinţare oficială din partea organismelor judiciare, au existat discuţii în coaliţie cu privire la forma finală a tuturor proiectelor care urmează să facă obiectul asumării de răspundere a guvernului, discuţiile sunt în curs şi cu siguranţă va fi prezentată forma finală a tuturor acestor proiecte. Au existat întâlniri şi discuţii, una a fost mediată de către domnul preşedinte al României la cel mai înalt nivel, a existat una recentă a domnului prim-ministru cu asociaţiile magistraţilor, deci, au existat astfel de dialoguri.

Între timp, tot mai multe instanţe şi parchete din ţară se alătură protestului din justiţie şi anunţă suspendarea activităţii până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

În coaliţie continuă astăzi negocierile asupra Pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare la nivel de echipe tehnice. (Rador/ FOTO gov.ro)