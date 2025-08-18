Ascultă Radio România Iași Live
Proiectele de investiţii care nu vor putea fi terminate în următorul an nu vor mai primi bani prin PNRR

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 07:00

Proiectele de investiţii care nu vor putea fi terminate în următorul an nu vor mai primi bani prin PNRR, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pe care Guvernul intenţionează să-l adopte săptămâna aceasta.

Şi tot în această săptămână, Executivul ar putea să aprobe un act normativ prin care stabileşte criterii clare de despăgubire a persoanelor afectate de calamităţile naturale. Se doreşte ca sumele cele mai mari să le primească cei care au avize de construire şi asigurare pe casele lor.

Cu detalii, redactorul RRA Andrei Şerban: Proiectul ordonanţei de urgenţă privind finanţările din PNRR cu bani împrumutaţi prevede ca proiectele care se află doar pe hârtie şi în care constructorii nu sunt pe şantiere să fie scoase de la finanţare. Vor fi păstrate doar proiectele care sunt în stadii de implementare de cel puţin 30%, iar cele care sunt sub acest procent vor fi îngheţate, dar nu se va renunţa la ele. Acest proiect prevede aceleaşi condiţii şi pentru investiţiile din programul „Anghel Saligny”. Şi tot săptămâna aceasta, Executivul mai vrea să adopte şi un act normativ elaborat de Ministerul Muncii, care stabileşte criterii clare pentru despăgubirea persoanelor afectate de calamităţile naturale. Cei mai mulţi bani vor primi persoanele care au autorizaţii de construire şi asigurări pentru casele lor. Bani mai puţini vor primi cei care au doar autorizaţii de construire, iar cei mai puţini bani vor primi cei care nu au nici autorizaţii şi nici asigurări. O despăgubire de la stat vor primi, totuşi, cei care au asigurare, dar nu au autorizaţie de construire.

Proiectul privind finanţarea investiţiilor prin PNRR face parte din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare de reducere a cheltuielilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

