Programul „Rabla” pentru persoane fizice se va relua din luna septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 19:20

Programul „Rabla” pentru persoane fizice se va relua din luna septembrie şi va avea un buget de 200 de milioane de lei – a anunţat ministrul mediului, Diana Buzoianu.

Ea a precizat că există un acord în coaliţie pe acest subiect.

Într-un interviu televizat, Diana Buzoianu a menţionat că se caută soluţii ca în viitor programul să fie finanţat din fonduri europene şi să nu mai depindă de bugetul naţional.

Diana Buzoianu: Pe partea de persoane fizice ştim sigur că decizia de coaliţie este că se va lansa acest program. Bugetul pe care noi l-am discutat până în momentul de faţă este de 200 de milioane de lei. Noi avem astăzi o ţintă în jalon PNRR care a fost atinsă, de 250.000 de maşini casate. Avem, practic, în momentul de faţă programe pe care le vom continua din „Rabla”. Deci avem discuţii destul de ample despre cum să putem să sprijinim acest program să fie lansat multianual şi să aibă şi nişte fonduri care să nu mai depindă neapărat inclusiv de puterea economică sau de bugetul naţional.

Programul „Rabla” a fost suspendat în luna iunie, iar importatorii şi producătorii de automobile spun că întârzierea relansării lui afectează nu doar companiile din sectorul auto şi consumatorii, ci şi statul român. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)