Program prelungit la Muzeul de Sit arheologic, la „Cucuteni Jazz Fest” (ediția a IV-a)

26 septembrie 2025

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei este partener în derularea celei de-a IV-a ediții „Cucuteni Jazz Fest”, eveniment organizat de Asociaţia CartelArte LM, în perioada 26 – 28 septembrie 2025, pe platoul de la Muzeul de Sit Arheologic din Cucuteni (județul Iași).

Vă așteptăm cu drag să vizitați și cu această ocazie Muzeul de Sit arheologic de la Cucuteni, unde pregătim multe surprize pentru perioada următoare, prin implementarea unui proiect cu finanțare europeană, care va oferi acestei zone o nouă dimensiune culturală, turistică și educațională, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Pe parcursul celor trei zile, festivalul propune publicului concerte, ateliere și numeroase alte activități. În acest context, Muzeul de Sit Arheologic va avea program prelungit în zilele de 26 și 27 septembrie 2025, fiind deschis pentru public în intervalul orar 10.00 – 18.00. Biletele pot fi achiziționate atât online, de pe platforma Muzeu.ro, cât și de la muzeu (20 lei, preț întreg; 10 lei, cu reducere pentru pensionari; 5 lei pentru studenți).

Accesul la concertele din cadrul festivalului este gratuit,  evenimentele urmând să se desfășoare, astfel:

  • vineri, 26 septembrie, ora 19.30: Șubi Tuba, Mircea Tiberian & Nadia Trohin;
  • sâmbătă, 27 septembrie, ora 18:30, Fire & Drums, Jazz And Poetry & Evaristo Perez, Marcian Petrescu – Trenul de Noapte;
  • duminică, 28 septembrie, ora 18.30: Big Band – LM Jazz Unit, Urban Gypsy, Pamela.AVI.

Detaliile despre programul festivalului pot fi consultate pe paginile de social media Cucuteni Jazz Fest și pe www.cucutenijazzfest.eu.

