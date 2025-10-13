Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele naţionale se pot înscrie pe site-ul CNCE

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 19:00

Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele naţionale din acest an şcolar se pot înscrie pe site-ul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare până pe 20 octombrie.

Procedura vizează desfăşurarea Evaluărilor Naţionale şi a Bacalaureatului pentru elevi şi a examenelor de Definitivat şi Titularizare pentru cadrele didactice.

Relatează reporterul RRA Felicia Mocanu: Grupurile de lucru cuprind cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea atât în mediul urban, cât şi în cel rural în unităţi de învăţământ primar, gimnazial, respectiv liceal, dar şi în unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi ce aparţin minorităţilor naţionale. Se pot înscrie atât profesori din şcoli de stat, cât şi din unităţi de învăţământ private acreditate.

Bogdan Cristescu, director al Centrului Naţional pentru Curiculum şi Evaluare: Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească colegii cadrele didactice sunt legate pe activitatea în ultimii trei ani şcolari în predare efectivă la catedră, o experienţă deja dovedită prin formări în cadrul elaborării de itemi şi a evaluării prin proces sau prin examene şi, în afară de faptul că au predat în ultimii trei ani, trebuie să aibă cel puţin gradul 2, bineînţeles, gradul 1 sau titlul scienţific de doctor în domeniul în care propun.

Felicia Mocanu: Cadrele didactice interesate îşi pot depune candidatura pentru una sau mai multe dintre evaluările, examenele şi concursurile naţionale pentru care CNCE realizează procesul de constituire sau completare a grupulor de lucru pe discipline. Lista disciplinelor poate fi găsită pe site-ul Centrului Naţional pentru Curiculum şi Evaluare. Rezultatele selecţiei vor fi anunţate în perioada 27-30 octombrie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

