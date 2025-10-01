Planuri-cadru pentru liceu, în consultare publică

Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 05:20 / actualizat: 1 octombrie 2025, 6:23

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică un nou set de planuri-cadru pentru liceu.

Proiectul de ordin de ministru vizează, de această dată, liceele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, învăţământul liceal special, clasele în care o limbă modernă se face în regim intensiv sau bilingv, cele de informatică şi învăţământul liceal cu frecvenţă serală sau redusă.

Potrivit proiectului, noile planuri-cadru vor intra în vigoare progresiv, începând cu toamna anului viitor.

Profesorii, părinţii, ONG-urile, experţii şi elevii pot trimite sugestii pentru noul set de planuri-cadru la adresa sdc@rocnee.eu până pe 15 octombrie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro