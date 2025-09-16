Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 10:52

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială aminteşte că termenul limită este 27 septembrie şi că tichetul, în valoare de 50 de lei, poate fi folosit pentru acoperirea facturilor la curent aferente lunilor iulie şi august.

Cererile se pot depune online sau la oficiile poştale şi la primării.

Instituţia recomandă ca solicitările să se depună cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul.

Într-un comunicat se precizează că sunt necesare informaţii legate de datele de identificare ale solicitantului, respectiv ale membrilor familiei, şi, după caz, informaţii privind veniturile; excepţie fac pensionarii din sistemul naţional, care nu mai trebuie să dea detalii despre venituri.(Rador/ FOTO mmuncii.ro)

