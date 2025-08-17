Ascultă Radio România Iași Live
Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat de la spitalul public

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 11:35

Pacienţii vor putea raporta de la 1 septembrie cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat de la spitalul public.

Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Pacientul va trebui să completeze date referitoare la spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat şi, eventual, costurile impuse.

Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat – a anunţat duminică ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

El a calificat drept inacceptabilă şi nedemnă practica de a indica pacienţilor veniţi în spitalele publice că trebuie să meargă la clinici private pentru investigaţii şi tratament, unde plătesc servicii pe care ar trebui să le primească gratuit.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

