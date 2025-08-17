Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat de la spitalul public

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 11:35

Pacienţii vor putea raporta de la 1 septembrie cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat de la spitalul public.

Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Pacientul va trebui să completeze date referitoare la spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat şi, eventual, costurile impuse.

Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat – a anunţat duminică ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

El a calificat drept inacceptabilă şi nedemnă practica de a indica pacienţilor veniţi în spitalele publice că trebuie să meargă la clinici private pentru investigaţii şi tratament, unde plătesc servicii pe care ar trebui să le primească gratuit.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)