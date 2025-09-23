Nouă profesori și cercetători ai UAIC, printre cei mai citați oameni de știință din lume

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 18:20

În cea mai recentă ediție a clasamentului celor mai citați oameni de știință din lume, realizat de Universitatea Stanford (Statele Unite ale Americii) în colaborare cu Elsevier, figurează nouă profesori și cercetători ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Clasamentul celor mai citați oameni de știință din lume, realizat de Universitatea Stanford în colaborare cu Elsevier, este o bază de date disponibilă public, care cuprinde peste 100.000 de cercetători din toată lumea, clasificați în 22 de domenii și 174 de sub-domenii științifice. Ierarhizarea este realizată pe baza informațiilor furnizate de baza de date SCOPUS și clasifică oamenii de știință cu cele mai multe citări atât pentru anul 2024, cât și pentru întreaga carieră.

Trei profesori și cercetători ai UAIC sunt incluși atât în clasamentul pentru întreaga carieră, cât și în ierarhia pentru anul 2024: acad. Dorin Ieșan (Facultatea de Matematică), CS III dr. Florin-Constantin Mihai (Institutul de Cercetări Interdisciplinare al UAIC) și prof. univ. dr. Liliana Mitoșeriu (Facultatea de Fizică). Profesorii și cercetătorii care figurează în clasamentul pentru întreaga carieră sunt: prof. univ. dr. Stan Chiriță (Facultatea de Matematică), prof. univ. dr. Violeta Leoreanu-Fotea (Facultatea de Matematică), prof. univ. dr. Gabi Drochioiu (Facultatea de Chimie), prof. univ. dr. Mihail-Lucian Bîrsă (Facultatea de Chimie), prof. univ. dr. Gheorghe Romanescu (1959-2018; Facultatea de Geografie și Geologie) și prof. univ. dr. Dana Ortansa Dorohoi (Facultatea de Fizică).

Mai multe informații despre cea mai recentă ediție a clasamentului sunt disponibile aici: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8

(Comunicat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi)