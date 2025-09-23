Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Nouă profesori și cercetători ai UAIC, printre cei mai citați oameni de știință din lume

Nouă profesori și cercetători ai UAIC, printre cei mai citați oameni de știință din lume

Nouă profesori și cercetători ai UAIC, printre cei mai citați oameni de știință din lume

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 18:20

În cea mai recentă ediție a clasamentului celor mai citați oameni de știință din lume, realizat de Universitatea Stanford (Statele Unite ale Americii) în colaborare cu Elsevier, figurează nouă profesori și cercetători ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Clasamentul celor mai citați oameni de știință din lume, realizat de Universitatea Stanford în colaborare cu Elsevier, este o bază de date disponibilă public, care cuprinde peste 100.000 de cercetători din toată lumea, clasificați în 22 de domenii și 174 de sub-domenii științifice. Ierarhizarea este realizată pe baza informațiilor furnizate de baza de date SCOPUS și clasifică oamenii de știință cu cele mai multe citări atât pentru anul 2024, cât și pentru întreaga carieră.

Trei profesori și cercetători ai UAIC sunt incluși atât în clasamentul pentru întreaga carieră, cât și în ierarhia pentru anul 2024: acad. Dorin Ieșan (Facultatea de Matematică), CS III dr. Florin-Constantin Mihai (Institutul de Cercetări Interdisciplinare al UAIC) și prof. univ. dr. Liliana Mitoșeriu (Facultatea de Fizică). Profesorii și cercetătorii care figurează în clasamentul pentru întreaga carieră sunt: prof. univ. dr. Stan Chiriță (Facultatea de Matematică), prof. univ. dr. Violeta Leoreanu-Fotea (Facultatea de Matematică), prof. univ. dr. Gabi Drochioiu (Facultatea de Chimie), prof. univ. dr. Mihail-Lucian Bîrsă (Facultatea de Chimie), prof. univ. dr. Gheorghe Romanescu (1959-2018; Facultatea de Geografie și Geologie) și prof. univ. dr. Dana Ortansa Dorohoi (Facultatea de Fizică).

Mai multe informații despre cea mai recentă ediție a clasamentului sunt disponibile aici: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8

(Comunicat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi)

Etichete:
„Sărbătoarea viei și vinului” la Hârlău – o incursiune în lumea etnografică a Moldovei
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 16:29

„Sărbătoarea viei și vinului” la Hârlău – o incursiune în lumea etnografică a Moldovei

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, în parteneriat cu...

„Sărbătoarea viei și vinului” la Hârlău – o incursiune în lumea etnografică a Moldovei
Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 15:44

Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR

La Unitatea Medico-Socială (UMS) Găneşti au fost inaugurate, marţi, Pavilionul Central, Pavilionul I şi Pavilionul II, complet reabilitate şi...

Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR
Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 15:34

Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată

Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus astăzi o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o...

Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată
Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 14:23

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze....

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 14:04

Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise

Sălile care deţin aparate pentru jocuri de noroc – aşa-numitele păcănele – ar putea fi interzise dacă funcţionează la parterul...

Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 13:57

Iaşi: Razii în 23 de locaţii în care locuiau cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi alte state

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi au informat, marţi, că au acţionat pe raza judeţului, în scopul asigurării...

Iaşi: Razii în 23 de locaţii în care locuiau cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi alte state
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 13:46

Vaslui: Începe Târgul de Toamnă (26 – 28 septembrie)

Primăria municipiului Vaslui, prin Direcţia de Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare, organizează o nouă ediţie a Târgului de Toamnă, în...

Vaslui: Începe Târgul de Toamnă (26 – 28 septembrie)
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 13:35

Neamţ: Corpul de clădire al şcolii din Piatra-Neamţ unde s-a prăbuşit tavanul, redeschis pentru elevi

Corpul de clădire al Şcolii nr 2 din Piatra-Neamţ unde s-a prăbuşit tavanul a fost redeschis pentru cursuri, a declarat, marţi, pentru...

Neamţ: Corpul de clădire al şcolii din Piatra-Neamţ unde s-a prăbuşit tavanul, redeschis pentru elevi