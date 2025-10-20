Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 19:32

Președintele Nicușor Dan a avut o reacție după ce Curtea Constituțională nu a avizat legea privind pensiile magistraților.

Șeful Statului precizează că legea nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților, subliniază președintele.

El anunță că va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia Curții.

Curtea Constituţională a României a admis luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. În consecință, legea fost declarată neconstituțională. (Rador/ FOTO presidency.ro)

