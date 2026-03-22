Ministerul Mediului propune noi reguli pentru piaţa produselor second-hand

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 10:54

Piaţa produselor second-hand va fi obligată să respecte reguli mult mai stricte, potrivit unui proiect de ordonanţă pus în dezbatere de Ministerul Mediului.

Documentul prevede că niciun obiect la mână a doua nu mai poate fi vândut în România fără un certificat de curăţare şi dezinfectare emis de un operator autorizat.

Regulile devin extrem de dure şi pentru anvelopele uzate sau maşinile care nu respectă standardele de siguranţă.

Toate transporturile vor fi monitorizate printr-un sistem digital chiar înainte de a trece graniţa, iar produsele periculoase vor fi trimise înapoi pe cheltuiala comerciantului.

Totodată, introducerea deşeurilor mascate sub formă de produse uzate devine infracţiune, iar amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, potrivit proiectului elaborat de Ministerul Mediului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)