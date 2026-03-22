Ministerul Mediului propune noi reguli pentru piaţa produselor second-hand

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 10:54

Piaţa produselor second-hand va fi obligată să respecte reguli mult mai stricte, potrivit unui proiect de ordonanţă pus în dezbatere de Ministerul Mediului.

Documentul prevede că niciun obiect la mână a doua nu mai poate fi vândut în România fără un certificat de curăţare şi dezinfectare emis de un operator autorizat.

Regulile devin extrem de dure şi pentru anvelopele uzate sau maşinile care nu respectă standardele de siguranţă.

Toate transporturile vor fi monitorizate printr-un sistem digital chiar înainte de a trece graniţa, iar produsele periculoase vor fi trimise înapoi pe cheltuiala comerciantului.

Totodată, introducerea deşeurilor mascate sub formă de produse uzate devine infracţiune, iar amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, potrivit proiectului elaborat de Ministerul Mediului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Autorităţile pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor
Naţional sâmbătă, 21 martie 2026, 09:30

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Astfel, un litru de benzină standard, care depăşise, ieri, 9 lei, a ajuns, să astăzi, spre...

COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor
Naţional vineri, 20 martie 2026, 18:17

Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor,...

Ești o fire dinamică, ambițioasă și îți surâde ideea de a face parte din familia Armatei României? Orice este posibil! Urmează-ți visul!  Alege cariera militară!
Naţional vineri, 20 martie 2026, 16:00

Centrul Militar Zonal Iaşi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se...

Bugetul de stat pe anul 2026 a fost adoptat
Naţional vineri, 20 martie 2026, 15:55

Proiectul legii bugetului de stat pe 2026 a fost adoptat de plenul reunit al Parlamentului, s-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 împotrivă și...

Naţional vineri, 20 martie 2026, 14:39

Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma unor percheziţii în România, Germania şi Austria

Procurorii DIICOT şi poliţişti de la DCCO – Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico – Financiare au pus în aplicare...

Naţional vineri, 20 martie 2026, 14:35

ANCMMR: Preţurile la unele produse alimentare, în special la pâine, lactate şi mezeluri, ar putea creşte cu până la 8-10% până la finalul anului

Preţurile la unele produse alimentare, în special la pâine, produse de panificaţie, lactate şi mezeluri, ar putea creşte cu până la 8-10%...

Naţional vineri, 20 martie 2026, 14:00

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0951 lei, în scădere...

Naţional vineri, 20 martie 2026, 12:18

Parlamentarii au încheiat dezbaterile asupra anexelor la proiectul de buget şi au început discuţiile pe bugetul asigurărilor sociale

Senatorii şi deputaţii au încheiat, cu puţin timp în urmă, dezbaterile asupra anexelor la proiectul de buget pe 2026 şi au început...

