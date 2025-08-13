Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR

Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 06:31

Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR.

Sumele sunt destinate unor proiecte care vizează creşterea eficienţei energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea şi renovarea seismică a unor clădiri publice şi blocuri de locuinţe.

Aproximativ 22 de milioane de lei au fost alocate pentru proiecte din domeniile culturii şi turismului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro