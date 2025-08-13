Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor

Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor și îi solicită premierului o întrevedere de urgență pentru a discuta despre această situație.

Cele patru asociații semnatare afirmă că dialogul este esențial pentru buna funcționare a instituțiilor statului și cu atât mai necesar atunci când „derapaje frecvente subminează deliberat încrederea în capacitatea puterii judecătorești de a-și îndeplini funcția esențială de aplicare a legii, garantând drepturile și libertățile cetățenilor.”

Reprezentanții sistemului de justiție au criticat dur și au considerat un atac propunerile de modificare a regulilor de pensionare a magistraților care prevăd creșterea vârstei de pensionare și a perioadei minime în activitate, precum și scăderea quantumului pensiei raportat la ultimul salariu, măsuri care ar urma să fie incluse în cel de-al doilea pachet fiscal pentru scăderea deficitului bugetar.

Președinta CSM a invocat ca argument împotriva diminuării pensiilor faptul că magistrații sunt unici și nu pot fi comparați cu nicio altă categorie de angajați din sistemul public.

Rador