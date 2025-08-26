Liderii coaliţiei de guvernare discută despre măsurile care vor fi incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 13:25

Liderii coaliţiei de guvernare continuă, astăzi, analiza măsurilor care vor fi incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare asupra căruia guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în parlament.

Aseară, discuţiile s-au concentrat pe domeniul fiscalităţii, cu accent pe capitalul social al firmelor.

La şedinţă a participat şi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, care a prezentat date privind execuţia bugetară.

Reformele în domeniul administraţiei publice vor fi astăzi în atenţia liderilor partidelor din arcul guvernamental, cu accent pe proiectele derulate prin Planul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, în contextul în care primari şi preşedinţi de consilii judeţene sunt nemulţumiţi de suspendarea fondurilor şi cer continuarea finanţării.

Discuţiile în coaliţie vizează şi desfiinţarea unor posturi în administraţia locală, în cadrul prefecturilor, primăriilor, consiliilor judeţene şi cabinetelor demnitarilor.

Reducerea ar urma să se facă în funcţie de numărul de locuitori dintr-o localitate sau un judeţ.

Potrivit unor surse politice s-au agreat în şedinţa de ieri o serie de măsuri, între care: creşterea gradual a vârstei de pensionare în cazul magistraţilor, noi praguri pentru capitalul social al firmelor sau o taxă de 25 de lei pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene.

Astăzi vor continua discuţiile şi pe reforma companiilor de stat, prin extinderea criteriilor de performanţă, reducerea membrilor în consiliile de administraţie şi reluarea procedurilor pentru numirea conducerilor, dacă se constată că s-au desfăşurat ilegal.

Există deja înţelegere între liderii din coaliţia de guvernare pe măsurile propuse în domeniul sănătăţii, muncii şi pe Legea insolvenţei.

Este posibil ca spre finalul săptămânii cel de-al doilea pachet de reforme să fie aprobat în guvern şi trimis la parlament pentru depunerea de amendamente, iar la începutul săptămânii viitoare să fie prezentat de premierul Ilie Bolojan.

Opoziţia a anunţat o moţiune de cenzură, care poate fi depusă în termen de trei zile după angajarea răspunderii guvernului. (Rador/ FOTO Petruța Obrejan)

