Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 13:40

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0628 lei, în scădere cu 0,05 bani faţă de cotaţia precedentă, 5,0633 de lei.

Pe de altă parte, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3331 lei, mai mult cu 1,58 bani (+0,36%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3173 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3754 lei, în scădere cu 0,37 bani (-0,06%), faţă de 5,3791 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 467,5323 lei, de la 467,1788 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)