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Infecțiile respiratorii și pneumoniile sunt în creștere în județul Vaslui

Infecțiile respiratorii și pneumoniile sunt în creștere în județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 06:17

Infecțiile respiratorii sunt în creștere în județul Vaslui. Peste o mie de cazuri într-o singură săptămână.

Se înmulțesc îmbolnăvirile respiratorii în județul Vaslui, odată cu instalarea vremii reci. Datele Direcției de Sănătate Publică arată o creștere a numărului de infecții acute ale căilor respiratorii, dar și a cazurilor de pneumonie.

În ultima săptămână monitorizată, medicii au raportat peste o mie de infecții respiratorii, cu mai multe cazuri decât în săptămâna precedentă. Conform purtătorului de cuvânt al DSP Vaslui, Mihaela Topliceanu, copiii rămân printre cei mai afectați, iar o parte dintre pacienți au avut nevoie de internare.

„ Și pneumoniile sunt în creștere, cu peste 160 de cazuri raportate. Aproape o treime dintre pacienți au fost internați, semn că aceste afecțiuni pot necesita îngrijiri medicale de specialitate.

Deocamdată, în județ nu a fost confirmat niciun caz de gripă în perioada analizată și nu au fost recoltate probe pentru testarea virusului gripal. ” a mai completat Mihaela Topliceanu.

În acest context, medicii recomandă măsuri simple de prevenție: spălarea frecventă a mâinilor, aerisirea încăperilor și evitarea contactului cu persoanele bolnave. De asemenea, vaccinarea antigripală rămâne o măsură importantă de protecție, în special pentru persoanele vulnerabile.

La apariția simptomelor sau dacă starea de sănătate se agravează, este recomandat consultul medicului de familie, fără automedicație.

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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